姜丹尼爾對《Street Woman Fighter》和《Street Man Fighter》參賽選手的言論引發了全韓網的熱議。

日前，姜丹尼爾通過Universe APP和粉絲們互動，期間他提到了自己擔任MC的節目《Street Man Fighter》，表示：「雖然我的朋友們有參加，但我作為MC，會很公正對待他們的，不過即使我不想那麼公平，我也做不了什麼。老實說所有參賽者我都認識，比如我認識的哥哥的朋友之類的...還有，因為都是男生，讓我覺得很輕鬆，氣場沒有被壓制，好幸福啊。之前真的很可怕，《Street Woman Fighter》錄製時期很嚇人，現在非常好。」



姜丹尼爾說完之後就有粉絲指責他言論有失，姜丹尼爾反駁道：「為什麼會說可怕呢，你們想像一下站在60個男生面前詩朗誦，難道不會害怕嗎？一開始我拿著手卡都會發抖，對方都是一些眼線畫很濃的姐姐們。如果你們非要覺得是性別問題，我也無話可說。我要無視、拉‌‌‌‌‌‌‌入黑名單（指責我的粉絲），好走不送，這些人（指責我的粉絲們）去Standing Comedy（站立喜劇，類似脫口秀、單口相聲等）的話一定會生氣吧，活得輕鬆點不好嘛，本來大家的生活就很不容易了，只要不越界就行了吧。」



相關發言被粉絲截圖後發到了網上，引來大批網友的評論，眾人留言表示：「粉絲指出了問題而已，怎麼和粉絲生氣？」、「他是不是喝酒了？」、「不過，姜丹尼爾好像也沒說錯什麼」、「言辭太輕率了」等。



相關事情在網路上發酵之後，姜丹尼爾出面道歉，稱：「首先就隱私資訊向大眾道歉，我把'緊張到發抖'誇張化，引起了不必要的誤會，本意並沒有挑起或擴大兩性對立，並且我的處理方式也過於草率了，這些事情似乎讓所有珍惜愛護我的粉絲都受到了傷害，真的很抱歉，今後我會更加謹言慎行。」



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