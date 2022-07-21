贈書活動：想再次重溫崔雄跟國延秀的青澀戀愛起源——《那年，我們的夏天》前傳漫畫上集

因十年前曾在高中時拍攝紀錄片要結下姻緣，崔雄跟國延秀當時發生了什麼事呢？現在送出《那年，我們的夏天》前傳漫畫上集給大家回味這青澀的戀愛回憶！

詳情請參考以下：

送出： 《那年，我們的夏天》前傳漫畫上集３本 (送出給３位，每位可得１本)

活動日期：即日起至7月27日

公佈日期：7月28日中午

（會在此頁面公佈！）

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＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的書籍會直接寄給得獎者

【內容簡介】

★崔宇植╳金多美領銜主演人氣韓劇《那年，我們的夏天》前傳漫畫

★細說發生在那年夏天的酸甜初戀，重溫怦然心動的青春悸動——

★精美全彩印刷，收錄成書版獨家番外

崔雄跟延秀初次見面，促成我們的初戀！為了拍攝青春紀錄片，整整一個月要黏在一起的兩個人，第一天以吵架開始…這部紀錄片，究竟能否順利結束呢？

想了解更多書本的介紹，可以按此瀏覽～

特別鳴謝合作方：高寶書版集團

圖片：高寶書版集團提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方，以供核對及送出書籍之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

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