贈書活動：想再次重溫崔雄跟國延秀的青澀戀愛起源——《那年，我們的夏天》前傳漫畫上集

贈書活動：想再次重溫崔雄跟國延秀的青澀戀愛起源——《那年，我們的夏天》前傳漫畫上集

韓劇   2022年7月21日   星期四18:15   韓星網  

（圖源：LINE WEBTOON提供、Facebook@sbsdrama.official）

因十年前曾在高中時拍攝紀錄片要結下姻緣，崔雄跟國延秀當時發生了什麼事呢？現在送出《那年，我們的夏天》前傳漫畫上集給大家回味這青澀的戀愛回憶！

詳情請參考以下：
送出：《那年，我們的夏天》前傳漫畫上集３本 (送出給３位，每位可得１本)

活動日期：即日起至7月27日
公佈日期：7月28日中午
（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～
(1) 按此 進入「KSD韓星網 Instagram」如下圖，按紅圈的追蹤 (手機或PC也可以)
（圖源：KSD）

(2) 按此填寫參加表格😉
*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD台灣用戶參加
＊是次活動的書籍會直接寄給得獎者

【內容簡介】
★崔宇植╳金多美領銜主演人氣韓劇《那年，我們的夏天》前傳漫畫
★細說發生在那年夏天的酸甜初戀，重溫怦然心動的青春悸動——
★精美全彩印刷，收錄成書版獨家番外

崔雄跟延秀初次見面，促成我們的初戀！為了拍攝青春紀錄片，整整一個月要黏在一起的兩個人，第一天以吵架開始…這部紀錄片，究竟能否順利結束呢？

想了解更多書本的介紹，可以按此瀏覽～

特別鳴謝合作方：高寶書版集團
圖片：高寶書版集團提供

注意：
- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方，以供核對及送出書籍之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）
- 上述禮品為非賣品
- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦
- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格
- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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