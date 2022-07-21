金佳覽的朋友喊冤：「她被HYBE利用、做完輿論行銷就丟棄，受害者也不是好人！」

HYBE娛樂昨天剛宣佈與金佳覽解約、LE SSERAFIM轉為5人活動，今天就有自稱金佳覽朋友的網民PO文，稱金佳覽遭公司用完即棄、所謂受害者其實也是加害者，但網友對此反響冷淡。

這名自稱是金佳覽朋友的網民A某在IG上PO文稱，爆料金佳覽校園霸凌的B某本身也是校園霸凌加害者，A某自己就是受害者：「B從小學到中學都欺負我，辱駡父母、進行物理威脅。 還反過來問我她做錯了什麼，折磨我1年左右。 加害人對於互相爭吵一個月的事添油加醋、躲在被害人這一詞彙後面接受大家的安慰，反而我背上二度加害人的汙名，十分委屈。 」



B某曾說自己因為金佳覽而轉學，A某表示B是因為把其他同級生脫衣照片PO到另外一個同級生的SNS，所以轉去其他學校，而且受到學校暴力對策自治委員會的6號處分。 A某還稱被B某威脅起訴。

A某對HYBE表示不滿：「我作為金佳覽的朋友，為澄清事實收集了證據資料和朋友們的證言轉交上去（給公司），但大人們（所屬社）為了保全自己的形象，最終沒有使用任何資料，只把18歲高中生（金佳覽）作為輿論行銷的手段，利用完就丟棄。 」



但大眾對A某的主張並不買帳，因為不論B某背景如何，金佳覽作為加害者受到5號處分已是確鑿的事實，即便B某也曾受到處分，因為不是藝人也沒有公開討論的必要。對於「利用金佳覽做輿論行銷」的說法，HYBE娛樂回應稱：「這不是太牽強的臆測嗎？ 」

韓網友：「這位是不是自我意識過剩？ IZ*ONE出身成員已經很吸引人了，有必要用校園霸凌做輿論行銷嗎？ 」、「這個人並沒有拿出6號處分的證據，而且就算是真的，金佳覽受到5號處分的事實也不會改變」、「誰會用校園霸凌做行銷啊？ 有這種想法的腦袋是空的吧」、「沒有人規定受害者必須完美無瑕，這篇文對朋友非常沒有幫助，真是朋友沒錯嗎？ 」、「安靜待著不說話才是幫朋友」、「現在你們都是非藝人了，自己見面解決吧」。

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