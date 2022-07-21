赠书活动：想再次重温崔雄跟国延秀的青涩恋爱起源——《那年，我们的夏天》前传漫画上集

因十年前曾在高中时拍摄纪录片要结下姻缘，崔雄跟国延秀当时发生了什么事呢？现在送出《那年，我们的夏天》前传漫画上集给大家回味这青涩的恋爱回忆！

详情请参考以下：

送出： 《那年，我们的夏天》前传漫画上集３本 (送出给３位，每位可得１本)

活动日期：即日起至7月27日

公布日期：7月28日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

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＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的书籍会直接寄给得奖者

【内容简介】

★崔宇植╳金多美领衔主演人气韩剧《那年，我们的夏天》前传漫画

★细说发生在那年夏天的酸甜初恋，重温怦然心动的青春悸动——

★精美全彩印刷，收录成书版独家番外

崔雄跟延秀初次见面，促成我们的初恋！为了拍摄青春纪录片，整整一个月要黏在一起的两个人，第一天以吵架开始…这部纪录片，究竟能否顺利结束呢？

想了解更多书本的介绍，可以按此浏览～

特别鸣谢合作方：高宝书版集团

图片：高宝书版集团提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方，以供核对及送出书籍之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

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