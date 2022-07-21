《非常律師禹英禑》如果「禹英禑」和「李濬浩」有IG，他們會分享的大概是這些內容吧！

除了電視劇的內容，透過這些「小彩蛋」，劇中角色更加立體了呢！

ENA熱播劇《非常律師禹英禑》描述天才自閉症者「禹英禑」作為律師成長的故事。觀眾們可以看到，女主角在親情、事業、友情到愛情的各種碰撞，展現自閉症者所有可能性。朴恩斌飾演的「英禑」，和姜泰伍飾演的「濬浩」，兩人之間的互動，當然也是看點之一。

此前，官方公開第5集的未公開片段：英禑收起象徵「賺大錢」的向日葵畫作，並看到濬浩送的禮物。打開一看，是大海投影燈！英禑打開投影燈的開關，辦公室的天花板被染成藍色，就像大海一樣，而她也露出幸福的笑容。

ENA官方Instagram也分享英禑和濬浩的「IG帳號」，更加能感受到劇組對於「細節」的用心。



英禑的頭貼必須是最愛的鯨魚，自我介紹的部分大家很熟悉，就是那一長串「正著唸、倒著唸，都是禹英禑」。再來是她所分享的內容：爸爸開的飯捲店的外觀、還沒拚完的鯨魚拼圖、寫著「英禑呀」的紙條、喚醒自己起床的鯨魚鬧鐘、寫著自己名字的名牌，以及濬浩送給她的大海投影燈打開的模樣。



濬浩的頭貼則是自拍，自我介紹簡單寫上「李濬浩」三個字，關鍵是他分享的內容：和英禑有著特別回憶的「旋轉門」、和敏宇一起打籃球的球場、汪洋的辦公室、他送給英禑的大海投影燈、他與英禑一起看日落的海邊、他和英禑一起在會議室看的鯨魚…六則貼文有四則和英禑相關，這不就代表濬浩有三分之二的時間都在想著英禑嘛！（欸）



▲補充：濬浩的頭貼出現在第3集！（笑）

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