姜丹尼尔对《Street Woman Fighter》和《Street Man Fighter》参赛选手的言论引发了全韩网的热议。

日前，姜丹尼尔通过Universe APP和粉丝们互动，期间他提到了自己担任MC的节目《Street Man Fighter》，表示：「虽然我的朋友们有参加，但我作为MC，会很公正对待他们的，不过即使我不想那么公平，我也做不了什么。老实说所有参赛者我都认识，比如我认识的哥哥的朋友之类的...还有，因为都是男生，让我觉得很轻松，气场没有被压制，好幸福啊。之前真的很可怕，《Street Woman Fighter》录制时期很吓人，现在非常好。」



姜丹尼尔说完之后就有粉丝指责他言论有失，姜丹尼尔反驳道：「为什么会说可怕呢，你们想像一下站在60个男生面前诗朗诵，难道不会害怕吗？一开始我拿著手卡都会发抖，对方都是一些眼线画很浓的姐姐们。如果你们非要觉得是性别问题，我也无话可说。我要无视、拉‌‌‌‌‌‌‌入黑名单（指责我的粉丝），好走不送，这些人（指责我的粉丝们）去Standing Comedy（站立喜剧，类似脱口秀、单口相声等）的话一定会生气吧，活得轻松点不好嘛，本来大家的生活就很不容易了，只要不越界就行了吧。」



相关发言被粉丝截图后发到了网上，引来大批网友的评论，众人留言表示：「粉丝指出了问题而已，怎么和粉丝生气？」、「他是不是喝酒了？」、「不过，姜丹尼尔好像也没说错什么」、「言辞太轻率了」等。



相关事情在网路上发酵之后，姜丹尼尔出面道歉，称：「首先就隐私资讯向大众道歉，我把'紧张到发抖'夸张化，引起了不必要的误会，本意并没有挑起或扩大两性对立，并且我的处理方式也过於草率了，这些事情似乎让所有珍惜爱护我的粉丝都受到了伤害，真的很抱歉，今后我会更加谨言慎行。」



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