天加一偶像廠牌「OCJ NEWBIES」公開第二組照片！並公佈隊長成員

天加一娛樂通過官方SNS宣佈了男子偶像廠牌「OCJ NEWBIES」(ONE COOL JACSO NEWBIES/OCJNEWBIES) 13人的第二組頭像照片。
當中包括有LEX、BEOMSOO、LEO、HYUNSIK、東彬、AUSTIN、RICKY、SEUNGDAE、DAVIN、致彬、蔡鑫、陶源及GYUMIN。
[]— OCJ NEWBIES (@OCJNEWBIES) July 19, 2022
원쿨잭소, 오디션 어벤져스 ‘OCJ뉴비스’ 새 프로필 공개 (출처: 스포츠동아)
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選秀成節目集結成的超強選秀「復聯」陣容，其中通過SBS廣播節目《LOUD》揚名的總隊長LEX是在韓國藝術綜合學校學習了7年現代舞蹈的舞蹈實力者，除了身為隊長之外，還站在C位，因此備受關注。
LEX— OCJ NEWBIES (@OCJNEWBIES) July 9, 2022
여러분들 ! 안녕하세요 ! 저의 교복입은 프로필 어땠나요 ?! 앞으로 더 멋진 사진 많이 많이 보여드릴테니깐 기대 많이해주세요 ! !
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成員東彬作為Mnet《PRODUCE 101 第二季》、《PRODUCE X 101》的出演者，在參加選秀節目時以充滿才藝和才能獲得了觀眾們的喜愛。「OCJ NEWBIES」成員中唯一退伍的大哥HYUNSIK是vocal隊長，曾參加Mnet《PRODUCE X 101》，以出色的唱功和感性嗓音備受期待。
HYUNSIK | 8217457— OCJ NEWBIES (@OCJNEWBIES) July 19, 2022
DONGBIN | 8218567#OCJNEWBIES #HYUNSIK #현식 #DONGBIN #동빈#OCJENT #ONECOOLJACSO pic.twitter.com/RAAKTNshV9
除此之外，「OCJ NEWBIES」的香港成員LEO，是公開成員中年紀最細的一位，據悉其備受其他韓國成員們寵愛，隊長LEX更經常親自下廚煮韓國菜給LEO，LEO則和大家分享港式公仔麵，大家為了LEO學習廣東話，學識了洋蔥和蒽的分別。喜歡吃的各位韓國成員們都希望可以盡快和LEO一齊去香港吃美食和大家見面。
LEO— OCJ NEWBIES (@OCJNEWBIES) July 9, 2022
안녕하세요!
첫 촬영이라 긴장도 많이 되고 기대도 되고 앞으로도 더 다양한 모습 많이 보여드릴 테니까 기대 많이 해 주세요.
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