天加一偶像厂牌「OCJ NEWBIES」公开第二组照片！并公布队长成员

天加一娱乐通过官方SNS宣布了男子偶像厂牌「OCJ NEWBIES」(ONE COOL JACSO NEWBIES/OCJNEWBIES) 13人的第二组头像照片。

当中包括有LEX、BEOMSOO、LEO、HYUNSIK、东彬、AUSTIN、RICKY、SEUNGDAE、DAVIN、致彬、蔡鑫、陶源及GYUMIN。



选秀成节目集结成的超强选秀「复联」阵容，其中通过SBS广播节目《LOUD》扬名的总队长LEX是在韩国艺术综合学校学习了7年现代舞蹈的舞蹈实力者，除了身为队长之外，还站在C位，因此备受关注。



成员东彬作为Mnet《PRODUCE 101 第二季》、《PRODUCE X 101》的出演者，在参加选秀节目时以充满才艺和才能获得了观众们的喜爱。「OCJ NEWBIES」成员中唯一退伍的大哥HYUNSIK是vocal队长，曾参加Mnet《PRODUCE X 101》，以出色的唱功和感性嗓音备受期待。



除此之外，「OCJ NEWBIES」的香港成员LEO，是公开成员中年纪最细的一位，据悉其备受其他韩国成员们宠爱，队长LEX更经常亲自下厨煮韩国菜给LEO，LEO则和大家分享港式公仔面，大家为了LEO学习广东话，学识了洋葱和蒽的分别。喜欢吃的各位韩国成员们都希望可以尽快和LEO一齐去香港吃美食和大家见面。



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