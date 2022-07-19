[分集劇情]《醫法刑事》院長OUT！蘇志燮與申成祿決裂並怒扯申上衣！李主儐成最大變數（EP13－14）

[有雷]《醫法刑事》下週將播出精彩大結局，蘇志燮與申成祿成為曖昧的同盟關係，在阻止院長的廢柴兒子接任醫院院長後，還聯手搞砸了具院長的聽證會，更把他與收賄議員都送進監獄。不過沒想到申成祿極端的復仇手段讓蘇志燮與其決裂，李主儐更是引爆了父親身上的另一顆炸彈。

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《醫法刑事》劇情後期越來越精彩，惡人也開始自食惡果。具鎮基院長（李璟榮飾）為從政而必須卸任現職並通過聽證會，原打算由兒子接任卻遭董事會反對，聽證會上雖然院長已處心積慮阻止可能說出真相的證人們出席，沒想到卻敗在自己手裡。韓以翰（蘇志燮飾）同時也提供收賄證據，讓金錫瑛（林秀香飾）可以順利逮捕尹美善議員。



聽證會前，傑登李（申成祿飾）提出了100億元的報酬，要求具院長的心腹，即麻醉科醫師李道亨，帶著鋼筆式攝影機，刻意在停車場提問具院長五年前的事件，錄下他的口供。不過此舉卻被具院長一眼識破，甚至搶奪了鋼筆後還插入李道亨的脖子，讓他血流如注當場死亡。這段影片被韓以翰團隊以行車紀錄器錄下來，並傳送給聽證會現場所有人，證據確鑿而使具院長因此被捕。



韓以翰不解的是傑登李的極端，復仇目的達到卻還要置人於死地，認為傑登李相當失控並瘋狂，兩人因此決裂。傑登李原打算在聽證會過程即拋售手上所有磐石醫院的股票，卻在緊要關頭遭到總公司主管以及手下麥可的阻止，造成他極大損失，他氣憤之下也開除麥可，甚至要求他賠償500億元。韓以翰找上了麥可，聽麥可的描述，五年前傑登曾因交通事故被送往磐石園緊急手術，搶奪了錫周心臟的人應該是傑登李！



林泰文議員沒有了對手尹美善，對於總統大選應該勝券在握，不過他竟在媒體面前突然發病失憶！傑登感到震驚的同時，身旁的宥娜（李主儐飾）卻處之泰然，她是最反對父親成為總統的人，她不想成為「總統的女兒」而只想做自己。於是她暗中換掉了父親服用的阿茲海默症治療藥物，導致父親病情未能受到控制而在大選前發病。



宥娜覺得傑登李是支持她做自己的，不過少了父親的地位，宥娜又能有什麼樣的能力呢？傑登李的表情悵然若失，之前從具賢成身邊搶走了宥娜，是否也只是利益選擇？韓以翰來到傑登面前，二話不說扯爛了他的上衣，露出的是長長的開刀疤痕，韓以翰證明了自己的推論。然而具院長救了傑登一命，傑登仍不顧情面，以強烈手段對救命恩人執行復仇計畫的原因到底是什麼呢？是否救回一命卻帶來了其他的痛苦？此時錫瑛不斷呈現出與弟弟有相同心臟病症狀的伏筆又是什麼？



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