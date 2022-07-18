[分集劇情]《Insider》姜河那上位接管神仙棟及祕密最大金主！復仇計畫即將深入檢察廳！（EP11－12）

[有雷]《Insider》從姜河那在獄中不停被打到遍體鱗傷，看到現在他已是呼風喚雨的人物，所有惡人都只是他心中棋盤上的一顆棋子，並且一一得到嚴懲，感覺非常痛快。這次他轉走了都會長最在意，高達3000億元的秘密資金，並且自己取代了都會長成為替神仙棟洗錢的經理！接下來的對象就是檢察廳這群老賊了！

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《Insider》金耀漢（姜河那飾）如願進入楊氏兄弟的VIP賭局，並且已有了非常縝密的大勝後退場計畫。激怒了楊俊後與吳秀妍（李裕英飾）獲得了各方協助共同逃脫，耀漢更將賭場最看重的秘密資金，共值3000億韓元，為澳門、神仙棟高層以及祕密金主三方所有，耀漢在原本應該被都會長要求滅口的禹相植幫忙下轉到個人帳戶，楊氏兄弟幾乎就此出局。



雖然耀漢成功拉攏各方勢力，懂得每個人的訴求而投其所好，表面上看似共同合作，但耀漢私下也不能對任何人掉以輕心，仍握有各個人的弱點。都會長假借手術名義申請中止行刑，在醫院中指使耀漢將資金轉入旗下「道山控股」，但耀漢卻改以自己所成立的「YH資金」來處理，而都會長在此已失去作用，遭神仙棟高層解雇。耀漢成功接替管理秘密資金的工作，對於在獄中曾幫助他的張善吾，他始終還未取其性命，而聽見了張善吾與都會長的對話，都會長為了讓耀漢頓失依靠必向他靠攏，因此派張善吾殺了耀漢唯一的親人，讓奶奶枉死，並錄下了貌似檢方睦部長棄屍的影片來左右耀漢的心思。



耀漢接下了賭場經理，楊氏兄弟與都會長幾乎等於已經失去作用而出局，接下來他必須得到除了神仙棟長官以外的金主認可。楊氏兄弟背後還有檢察官尹炳旭與洪在善父子，因此接下來耀漢的目標轉向檢察廳，復仇版圖一步步擴大。



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