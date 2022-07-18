[分集剧情]《Insider》姜河那上位接管神仙栋及秘密最大金主！复仇计画即将深入检察厅！（EP11－12）

[有雷]《Insider》从姜河那在狱中不停被打到遍体鳞伤，看到现在他已是呼风唤雨的人物，所有恶人都只是他心中棋盘上的一颗棋子，并且一一得到严惩，感觉非常痛快。这次他转走了都会长最在意，高达3000亿元的秘密资金，并且自己取代了都会长成为替神仙栋洗钱的经理！接下来的对象就是检察厅这群老贼了！

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《Insider》金耀汉（姜河那饰）如愿进入杨氏兄弟的VIP赌局，并且已有了非常缜密的大胜后退场计画。激怒了杨俊后与吴秀妍（李裕英饰）获得了各方协助共同逃脱，耀汉更将赌场最看重的秘密资金，共值3000亿韩元，为澳门、神仙栋高层以及秘密金主三方所有，耀汉在原本应该被都会长要求灭口的禹相植帮忙下转到个人帐户，杨氏兄弟几乎就此出局。



虽然耀汉成功拉拢各方势力，懂得每个人的诉求而投其所好，表面上看似共同合作，但耀汉私下也不能对任何人掉以轻心，仍握有各个人的弱点。都会长假借手术名义申请中止行刑，在医院中指使耀汉将资金转入旗下「道山控股」，但耀汉却改以自己所成立的「YH资金」来处理，而都会长在此已失去作用，遭神仙栋高层解雇。耀汉成功接替管理秘密资金的工作，对於在狱中曾帮助他的张善吾，他始终还未取其性命，而听见了张善吾与都会长的对话，都会长为了让耀汉顿失依靠必向他靠拢，因此派张善吾杀了耀汉唯一的亲人，让奶奶枉死，并录下了貌似检方睦部长弃尸的影片来左右耀汉的心思。



耀汉接下了赌场经理，杨氏兄弟与都会长几乎等於已经失去作用而出局，接下来他必须得到除了神仙栋长官以外的金主认可。杨氏兄弟背后还有检察官尹炳旭与洪在善父子，因此接下来耀汉的目标转向检察厅，复仇版图一步步扩大。



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