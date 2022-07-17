上次掉粉嚇怕了！宣美分享朴軫永銷魂舞姿影片，心虛留言：「這次會失去多少人呢...？ 」

宣美上月底發行數位單曲《Heart Burn》後找來不少明星網紅參加challenge，合作對象包括WINNER、Monika、TWICE娜璉等等，最近終於輪到JYP老闆朴軫永，沒想到結果出乎意料XD

宣美14日在個人IG公開了與朴軫永一起跳《Heart Burn》舞蹈的影片，留言說：「這次會失去多少人呢？ 」也許是想起上次在IG裡PO出朴轸永的照片後，1小時內就掉粉100人的慘痛回憶。



影片中朴軭永雙眉微蹙、嘴唇緊抿，表情和情緒十分投入，搭配靈活的舞姿更是銷魂。 宣美在hashtag裡寫道：「PD大人表情好高冷，那緊閉的嘴唇，數錯拍子後尷尬的手。 」這首歌的作曲家金伊娜直接留言宣佈：「明天就取關。 」



不過宣美的擔憂這次沒有變成事實，17日她更新IG Story表示：「驚人的是，粉絲數沒有下降反而增長了。 之前擔心的事沒有發生。 萬幸。 」還特地tag了朴轸永，似乎想給他安慰。



上次宣美因為PO照掉粉後，朴軫永還在電臺節目中特意道歉：「換成是我也會被嚇一跳，不知道的人真的有可能會取消關注。 善良的宣美，謝謝，下次請你吃好吃的。 」



宣美2007年作為JYP女團Wonder Girls初始成員出道，2017年合約期滿離開，這次宣美發新歌，朴軫永也一如既往在IG上表達應援：「不止聰明更是智慧，不止有才華還有善良的孩子，歌、舞、fashion都太~好了。 尤其這段舞！♡」前老闆和前員工的互動一直這麼有愛XD



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