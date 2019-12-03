「宣美PO照掉粉事件」續！當事人朴軫泳道歉：對不起，換成是我看了照片也會被嚇到XD
明星 2019年12月3日 星期二09:05 Rui
對於自己過大的「殺傷力」，朴軫泳向宣美致歉。
朴軫泳日前攜帶新曲回歸，作為前職員的宣美特意在自己的IG上貼出了他的照片，為他應援，誰知道帶來的結果卻是1分鐘掉粉100人。 知道這個事情的朴軫泳之後也通過IG道歉，稱：「宣美啊，聽說你因為這張照片掉粉了，對不起。 」同時又配上了那張「罪魁禍首」照片。 照片裡朴軫泳穿著白色的短袖T恤，坐在桌前，雙手托著下巴，用深情的目光凝視著桌子上的表情，還露出了笑容。
** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP
宣美之前就是因為這張照片失去了100名粉絲，她調侃：「我不是故意要嚇大家的，Chill out（請鎮定）。 」
朴軫泳不僅通過IG道歉，還在廣播節目中向宣美之前，說：「那是MV中我看著面前的年糕做出可愛表情的照片，換成是我也會被嚇一跳，不知道的人真的有可能會取消關注。 善良的宣美，謝謝，下次請你吃好吃的。 」
「圖：朴軫泳IG、宣美IG」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論