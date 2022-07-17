《非常律師禹英禑》反差超大！在劇中希望後輩們「冷靜」下來，現實中最不冷靜的就是姜其永本人XD

手勢還剛好形成往上和往下的對比！（大笑）

隨著《非常律師禹英禑》的熱播，女主角禹英禑的上司──鄭明錫律師，也成為討論焦點之一。鄭明錫因為對下屬照顧有加，備受觀眾喜愛，更被稱讚是比男二號更有好感的「父二號」、「Office Daddy」、「全劇最不現實的角色」等。

飾演鄭明錫律師的演員為姜其永，此前他曾出演過《Oh 我的鬼神君》、《W－兩個世界》、《舉重妖精金福珠》、《金秘書為何那樣》、《我身後的陶斯》等知名作品，也活躍於綜藝節目上，形象一直是開朗、有趣的。

姜其永在《非常律師禹英禑》發佈會上透露，因為前陣子剛好迷上跑步，跑著、跑著就瘦下來了。雖然非本意，但似乎很適合鄭明錫的形象。而「鄭明錫」這種沉穩的角色，也似乎是第一次見。

還記得在第6集中，鄭明錫要禹英禑讓崔秀妍「冷靜下來」嗎？當時他做出「冷靜」的手勢，搭配「窩～窩～」的語助詞，真的是有夠可愛！XD

但電視劇終究是電視劇，姜其永本人的情緒還是屬於「外放」的那種吧！（笑）工作人員上傳他與朴恩斌的一張合照，只見朴恩斌抱著花束、對著鏡頭笑得甜美，但姜其永張大嘴巴、雙手高舉的模樣，形成強烈反差，令網友紛紛留言：「這是小鯨魚和大猩猩吧！XD」

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