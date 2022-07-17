上次掉粉吓怕了！宣美分享朴轸永销魂舞姿影片，心虚留言：「这次会失去多少人呢...？ 」

宣美上月底发行数位单曲《Heart Burn》后找来不少明星网红参加challenge，合作对象包括WINNER、Monika、TWICE娜琏等等，最近终於轮到JYP老板朴轸永，没想到结果出乎意料XD

宣美14日在个人IG公开了与朴轸永一起跳《Heart Burn》舞蹈的影片，留言说：「这次会失去多少人呢？ 」也许是想起上次在IG里PO出朴轸永的照片后，1小时内就掉粉100人的惨痛回忆。



影片中朴軭永双眉微蹙、嘴唇紧抿，表情和情绪十分投入，搭配灵活的舞姿更是销魂。 宣美在hashtag里写道：「PD大人表情好高冷，那紧闭的嘴唇，数错拍子后尴尬的手。 」这首歌的作曲家金伊娜直接留言宣布：「明天就取关。 」



不过宣美的担忧这次没有变成事实，17日她更新IG Story表示：「惊人的是，粉丝数没有下降反而增长了。 之前担心的事没有发生。 万幸。 」还特地tag了朴轸永，似乎想给他安慰。



上次宣美因为PO照掉粉后，朴轸永还在电台节目中特意道歉：「换成是我也会被吓一跳，不知道的人真的有可能会取消关注。 善良的宣美，谢谢，下次请你吃好吃的。 」



宣美2007年作为JYP女团Wonder Girls初始成员出道，2017年合约期满离开，这次宣美发新歌，朴轸永也一如既往在IG上表达应援：「不止聪明更是智慧，不止有才华还有善良的孩子，歌、舞、fashion都太~好了。 尤其这段舞！♡」前老板和前员工的互动一直这么有爱XD



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