【有片】一起拍攝《外星＋人》後，通過《文明特急》才知道的事情！金泰梨震驚：「歐吧叫賢中嗎？我以為就是宇彬！」

更可愛的是，被柳俊烈反問：「難道妳也不是泰梨？」金泰梨激動地回答：「我是泰梨呀啊啊！」

奇幻動作片《外星＋人》斥資400億韓元、耗時13個月拍攝上、下兩部。第1部描述高麗末期尋找傳聞中神劍的道士們，與2022年追緝關押在人類體內的外星囚犯的人之間，因為時間之門開啟而發生的故事。由柳俊烈、金宇彬、金泰梨、蘇志燮、廉晶雅、趙宇鎮、金義聖等人主演，本月（7月）20日和27日先後在韓、臺上映。







15日，為宣傳新片《外星＋人》，柳俊烈、金宇彬、金泰梨一同出演《文明特急》。只見主持人JaeJae變身為電影裡金泰梨所飾演的角色「以安」，三位演員又驚又喜。JaeJae還模仿預告片裡出現的臺詞：「吃了飯再開始吧」，被模仿者金泰梨的情緒HIGH到最高點，直呼：「瘋了吧、瘋了吧！！！」

雖然長時間一起拍攝，但演員們對於彼此肯定還是有不是很熟悉的地方！提到本名，JaeJae很快就答出金泰梨的泰梨是「形容大的泰、梨樹的梨」，金泰梨要JaeJae再答金宇彬的，但金宇彬表示：「因為我這個不是本名…」JaeJae補充：「對哦，本名是賢中，7月16日出生。」

金泰梨震驚：「叫做賢中嗎？」趕快轉頭向金宇彬確認：「歐吧叫賢中嗎？！」金宇彬點點頭，原來他們是「不知道本名」的關係XD金泰梨又說：「我以為就是宇彬…」JaeJae爆笑。被夾在中間的柳俊烈趕快問：「難道妳也不是泰梨？」金泰梨馬上回答：「我是泰梨呀啊啊！」金泰梨又問：「歐吧是俊烈嗎？」柳俊烈大笑：「對，沒錯。」

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