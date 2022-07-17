韓國影史TOP1《鳴梁：怒海交鋒》前傳《韓山島海戰》8月19日在台上映！《分手的決心》朴海日+《攔截聲命線》卞約漢

韓國影史票房第一的《鳴梁：怒海交鋒》，以真實的海戰場景，和充滿個性的角色們，以及熱血沸騰的故事情節，締造了觀影人次破1761萬名、票房賣破1357億韓幣！而今年年度史詩動作鉅獻《韓山島海戰》，是《鳴梁：怒海交鋒》導演金漢珉率領原班團隊，斥資300億韓元打造精彩前傳，將於8月19日在臺灣磅礡上陣！

前傳《韓山島海戰》故事背景發生在《鳴梁：怒海交鋒》前，1592年4月，朝鮮在壬辰倭亂爆發後，日軍只花了15天就奪下漢陽，讓朝鮮陷入危機中。想一口氣占領朝鮮的日軍，還打算將野心擴展到中國明朝，在釜山浦集結大規模的兵力。另一方面，李舜臣將軍在面對戰事接連敗北、宣祖逃至義州，朝鮮陷入守勢的狀況下，為了拯救朝鮮而苦思戰術準備出征。然而，在先前的戰鬥中受損的龜船難以出戰，龜船的設計圖又遭人洩漏給日軍……日軍憑藉連勝的優勢前往韓山島近海，李舜臣將軍為了這場賭上朝鮮命運的戰鬥，籌備了一決生死的戰略。1592年夏天，陰曆7月8日韓山島近海，賭上朝鮮命運、必須獲得壓倒性勝利的史上最強海戰即將展開！



《分手的決心》朴海日這次接棒《鳴梁：怒海交鋒》主角崔岷植，飾演年輕時期的「李舜臣將軍」；《攔截聲命線》卞約漢飾演日本將領「脇坂安治」；《驅魔使者》安聖基詮釋朝鮮水軍嚮導「魚泳潭」；《梨泰院Class》孫賢周飾演軍官「元均」；《天坑》金成昀飾演日本將領「加藤」。《與神同行》金香起飾演潛入敵營的間諜「鄭寶凜」；《黑道律師文森佐》玉澤演詮釋冒著危險偷偷入侵日軍陣營、竊取機密的朝鮮探馬「任俊永」；《雞不可失》孔明飾演「李舜臣」的忠心夥伴「李億祺」；《我們的藍調時光》朴智煥飾演龜船的設計者「羅大用」。華麗的角色陣容和更勝前作的動作場面、精彩特效，將令觀眾耳目一新，身陷於最磅礡激烈的海上之戰！



《殺人回憶》、《分手的決心》朴海日這次在《韓山島海戰》中飾演「李舜臣將軍」，本片也是他與金漢珉導演的第三次合作，朴海日表示：「若說在《鳴梁：怒海交鋒》中，崔岷植前輩是勇猛將領的模樣，這次在《韓山島海戰》裡，『李舜臣將軍』的角色重點則放在足智多謀的部分，他和水軍在這場戰爭中面對障礙時，仍展現體貼部下和人民的德將之姿，表現出善良的一面，導演完美引導出我身為演員所擁有的氣質，完成了這部作品。」



《攔截聲命線》卞約漢這次接棒趙震雄在《鳴梁：怒海交鋒》中所飾演的角色，詮釋年輕時期的日本將領「脇坂安治」，卞約漢表示：「我偶然收到了飾演這個角色的提案，當時覺得壓力很大，心想是不是上錯船了，但能和如此多位大前輩們合作，且還能參演關於韓國英雄『李舜臣將軍』的故事，讓我想好好集中精神參與這部作品。」為了飾演「脇坂安治」這個角色，卞約漢必須挑戰大量的日文臺詞演技，因此事先做了不少準備，他說：「我以這部作品的臺詞為基底努力準備毫不馬虎，還讓日文老師一直在我家過夜！」卞約漢苦練日文的成果，將在本作中揭曉。年度戰爭動作鉅獻《韓山島海戰》8月19日在臺上映！



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