【有片】一起拍摄《外星＋人》后，通过《文明特急》才知道的事情！金泰梨震惊：「欧吧叫贤中吗？我以为就是宇彬！」

更可爱的是，被柳俊烈反问：「难道你也不是泰梨？」金泰梨激动地回答：「我是泰梨呀啊啊！」

奇幻动作片《外星＋人》斥资400亿韩元、耗时13个月拍摄上、下两部。第1部描述高丽末期寻找传闻中神剑的道士们，与2022年追缉关押在人类体内的外星囚犯的人之间，因为时间之门开启而发生的故事。由柳俊烈、金宇彬、金泰梨、苏志燮、廉晶雅、赵宇镇、金义圣等人主演，本月（7月）20日和27日先后在韩、台上映。







15日，为宣传新片《外星＋人》，柳俊烈、金宇彬、金泰梨一同出演《文明特急》。只见主持人JaeJae变身为电影里金泰梨所饰演的角色「以安」，三位演员又惊又喜。JaeJae还模仿预告片里出现的台词：「吃了饭再开始吧」，被模仿者金泰梨的情绪HIGH到最高点，直呼：「疯了吧、疯了吧！！！」

虽然长时间一起拍摄，但演员们对於彼此肯定还是有不是很熟悉的地方！提到本名，JaeJae很快就答出金泰梨的泰梨是「形容大的泰、梨树的梨」，金泰梨要JaeJae再答金宇彬的，但金宇彬表示：「因为我这个不是本名…」JaeJae补充：「对哦，本名是贤中，7月16日出生。」

金泰梨震惊：「叫做贤中吗？」赶快转头向金宇彬确认：「欧吧叫贤中吗？！」金宇彬点点头，原来他们是「不知道本名」的关系XD金泰梨又说：「我以为就是宇彬…」JaeJae爆笑。被夹在中间的柳俊烈赶快问：「难道你也不是泰梨？」金泰梨马上回答：「我是泰梨呀啊啊！」金泰梨又问：「欧吧是俊烈吗？」柳俊烈大笑：「对，没错。」

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