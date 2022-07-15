震驚了～《非常律師禹英禑》收視率翻了10倍！14日結束拍攝，15日舉辦殺青宴，主演們全參加

《非常律師禹英禑》正式殺青啦。
據韓媒OSEN獨家報道稱，《非常律師禹英禑》劇組已於7月14日完成了最後一場戲的拍攝，結束了8個月的工作，正式「關機」。 劇組原計劃於7月初結束，但遇上了陰雨綿綿的梅雨季，不得不延期。 另外，全體劇組成員還將於今日（15日）在首爾某處舉行簡單的殺青，朴恩斌、姜泰伍、姜其永等主演悉數參加。
《非常律師禹英禑》號稱2022年下半年第一部黑馬作品，開播收視率僅為0.9%，第2集播完就衝上了熱搜榜，在無數觀眾熱情地推廣之下成了大勢劇，第5集的收視率一下子飆升到了9.1%（首都圈收視率10.3%，瞬間最高收視率11.7%）， 短短5集收視率就翻了10倍的劇就只有這部了吧？ ！除此之外，該劇還登上了Netflix非英語類TV劇周榜第一名。整部劇共有16集，照這個勢頭下去，衝破20%的大關指日可待！
呆萌的天才自閉症律師禹英禑（朴恩斌 飾）、天使系守護男主李俊浩（姜泰伍 飾）、「爹系上司」鄭明錫（姜其永 飾）、「媽系同事」姜秀妍（河允景 飾）、「競爭對手」權珉宇（朱锺赫 饰）和仗義閨蜜董格拉米（朱玄英 飾），一群名氣不是特別大的演員們共同完成了這部輕鬆搞笑溫情又治癒的年度神劇，把口碑收視率熱度拉滿。
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