震惊了～《非常律师禹英禑》收视率翻了10倍！14日结束拍摄，15日举办杀青宴，主演们全参加

《非常律师禹英禑》正式杀青啦。
据韩媒OSEN独家报道称，《非常律师禹英禑》剧组已於7月14日完成了最后一场戏的拍摄，结束了8个月的工作，正式「关机」。 剧组原计划於7月初结束，但遇上了阴雨绵绵的梅雨季，不得不延期。 另外，全体剧组成员还将於今日（15日）在首尔某处举行简单的杀青，朴恩斌、姜泰伍、姜其永等主演悉数参加。
《非常律师禹英禑》号称2022年下半年第一部黑马作品，开播收视率仅为0.9%，第2集播完就冲上了热搜榜，在无数观众热情地推广之下成了大势剧，第5集的收视率一下子飙升到了9.1%（首都圈收视率10.3%，瞬间最高收视率11.7%）， 短短5集收视率就翻了10倍的剧就只有这部了吧？ ！除此之外，该剧还登上了Netflix非英语类TV剧周榜第一名。整部剧共有16集，照这个势头下去，冲破20%的大关指日可待！
呆萌的天才自闭症律师禹英禑（朴恩斌 饰）、天使系守护男主李俊浩（姜泰伍 饰）、「爹系上司」郑明锡（姜其永 饰）、「妈系同事」姜秀妍（河允景 饰）、「竞争对手」权珉宇（朱锺赫 饰）和仗义闺蜜董格拉米（朱玄英 饰），一群名气不是特别大的演员们共同完成了这部轻松搞笑温情又治愈的年度神剧，把口碑收视率热度拉满。
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