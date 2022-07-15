朴宰燦發OST專輯朴栖含第一時間為他宣傳：弟弟，辛苦了～你超厲害的！

《語意錯誤》CP又發售後糖了，「甜甜氛圍」持續輸出中！

6月末，Watcha推出了《語意錯誤》的衍生綜藝《致我的季節：春，朴宰燦篇》（《Our Season》），算是送給《語意錯誤》粉絲的一份禮物，讓大家可以看到非工作狀態下的宰燦如何療癒自己，並逐步獲得能量。13日，《致我的季節》的OST正式公開，這也是宰燦的自創曲。



沒想到哥哥朴栖含第一時間就在個人IG上為弟弟宣傳了，寫道：「這麼忙還努力創作的宰燦的首隻OST出爐了，希望大家點讚以及5分好評，多多聽歌，多多喜歡他，謝謝各位了！弟弟，辛苦了，你超厲害的！」關鍵他還叫弟弟哎！配圖則是朴宰燦新曲的插圖。朴宰燦還回復說「感動」。老實說，這不是大家非要站這對CP，明明是這對CP按住我們的頭命令我站啊！！難怪廣大《語意錯誤》的CP粉們忍不住留言稱：「不管是真是假，這對CP我先站為敬！」、「入伍之後還能為弟弟宣傳，我信你倆的兄弟情」、「管他是什麼情，你倆真的太暖了」等。



《語意錯誤》算是韓國影視圈BL類史上的巔峰作品，一個是放蕩不羈的校園風雲人物，顏值+學業都是頂尖水平的學長；一個是雖成績優越，但冷情冷心冷麵，彷彿活在自己的程式中，不允許秩序被打亂的傲嬌學弟。這兩人的組合，讓這部劇故事性十足，劇情不拖遝並且銜接流暢，所有的糖都點到為止、甜而不膩，很是吸引人。



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