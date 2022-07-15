《少年法庭》「沈恩錫」金憓秀也認可！IG限動分享《非常律師禹英禑》相關新聞：「禹英禑不是偶然出來的，是朴恩斌24年的青春」

還記得前陣子有網友在討論：「當禹英禑遇到黃始木和沈恩錫，可能會發生的情況」，沒想到飾演「沈恩錫」的金憓秀，就這樣和禹英禑產生「連結」了！

人氣火爆的ENA話題作《非常律師禹英禑》，討論度居高不下。首播收視率為0.9%，沒想到播出第三週，漲幅來到近10倍，穩坐水木劇（週三、四）冠軍。該部作品憑藉著獨特又溫暖的人物設定和劇情，在炎炎夏日為觀眾們帶去如深海般的清涼，令人眼睛為之一亮。

電視劇播出後，有個話題相當有趣，就是「當禹英禑遇到黃始木和沈恩錫，可能會發生的情況」。黃始木為《秘密森林》的男主角，由曹承佑飾演，是一名檢察官；而沈恩錫為《少年法庭》的女主角，由金憓秀飾演，是一位法官。若禹英禑、黃始木和沈恩錫真的聚在一起了，剛好集齊律師、檢察官、法官，也讓不少網友表示：「好希望看到他們在法庭上唇槍舌戰啊！」



沒想到…沈恩錫法官真的看到禹英禑律師的努力了！金憓秀於昨日（14日）通過個人Instagram限時動態分享一張截圖，那是有關《非常律師禹英禑》的新聞，標題寫著：「禹英禑不是偶然出來的，是朴恩斌24年的青春」，間接認證了作品和演員。



另外，金憓秀目前正在拍攝tvN新劇《雨傘》。以朝鮮時代為背景，描述王室中令人頭疼、調皮搗蛋的王子們，努力朝著王世子之位奮進的極限宮廷成長記。將通過黑色幽默向觀眾們展現朝鮮時代的「皇家教育法」。金憓秀飾演中殿娘娘，這是她繼《張禧嬪》後，時隔20年出演古裝劇。

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