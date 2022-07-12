NO:ZE被指「廣告耍大牌」，沉默多日後首次露面！淚灑SWF演唱會：「我們每個瞬間都很努力」

美貌女舞者NO:ZE去年通過人氣街舞綜藝《Street Woman Fighter》急速躥紅，近日卻被爆出對大小不同廣告主進行區別對待、引起爭議，沉默多日後在SWF演唱會首次露面。

《SWF REUNION：THE NEXT ERA》7月9-10日在首爾接連舉辦兩場演唱會，這是NO:ZE在SNS廣告爭議後第一次公開露面。她介紹自己舞團時表示：「大家等了這次演唱會很久，我們也很想念這個舞台。」第二天的演唱會臨近結束時所有舞者一起上臺告別，NO:ZE流淚哽咽道：「我們沒有一個瞬間不在努力，只希望大家知道這一點。」因為全程沒有提及爭議事件，令人難以得知流淚原因是單純想念舞台還是對爭議感到抱歉。



NO:ZE本月4日因為區別對待不同廣告主引起爭議。據韓媒報導，多家中小企業稱NO:ZE收取了每則PO文數千萬韓元的廣告費，卻沒有在合約規定的日期內於IG公開相關PO文，經多次催促甚至過了促銷季才上傳，並且不久之後就全部刪除。與此同時，同大品牌合作的廣告PO文仍然留在IG中。

所屬社一開始表示「並非事實」，但次日便發佈道歉聲明，表示平時把廣告發佈日期通知給藝人、由藝人PO至SNS，報導中提及的延遲發佈和刪除PO文是因為「公司疏失、與藝人溝通欠佳」導致，現在公司和藝人都已認識到嚴重性，正在反省。



公司已經出面道歉，但NO:ZE的IG自從7月2日之後就沒有更新，也沒有直接表達歉意，沉默迴避的態度令她在《Street Woman Fighter》之後建立的大眾好感快速流失。韓網友認為明明一句道歉就可以挽回，不理解NO:ZE為何堅持不說，反而強調「大家都有努力」這種不相乾的話題；而想到因她蒙受損失的多家中小企業，更感到十分無語。

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更新：

NO：ZE今早（12日）在IG PO出手寫道歉文，全文如下：

大家好，我是NO：ZE。

首先很抱歉這麼晚才開口。

對於最近因為我不成熟的面貌感到失望的人們，我在思考該如何表達歉意。

似乎這樣的我的行動又給其他人造成更大的失望，再次表達歉意。

沒有辯解餘地，我給相關人士帶去了損失和失望，真心抱歉。 因為受到很多人喜愛本應帶有責任感行事，但我沒有做到，對此深深反省，領悟到我依然有很多需要學習的地方。

我不夠成熟的態度給相關人士造成麻煩，給珍惜和喜愛我的粉絲帶去了失望。 我知道任何話語都無法挽回我的錯誤，比起現在的原諒，我會深刻反省、努力讓大家看到更好的面貌。

我會記住現在的決心，努力展現更成熟的面貌和謙遜的態度。

謝謝大家，再次表達歉意。



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