【韓網熱帖】網傳SHINee泰民與NO:ZE交往（原貼瀏覽量31萬+）

韓粉提出的證據：

NO:ZE穿睡衣自拍的背景和泰民家墻壁一樣，據此推測兩人共度了生日。



泰民潛水好幾天終於更新IG限動，NO:ZE也幾乎同一時間更新限動，推測兩人當時在一起。



NO:ZE新年發的IG限動照片裡，植物和山脈輪廓都與泰民家的一樣。



泰民排練時戴了NO:ZE同款帽子。



泰民Weverse個人簡介、兩人的IG照片留言都用黑色愛心emoji。



泰民在演唱會上面對NO:ZE和成員方向表演求婚;等等。

韓國網友評論：

1. 即便真的在一起也是泰民比較可惜

2. 出道17年也有一定年紀了，談戀愛無所謂，只是證據未免薄弱

3. NO:ZE可惜了

4. 這麼漂亮的女生為什麼要跟泰民戀愛？

5. 交往又怎樣...？當事人願意就好

6. NO:ZE跟顏值巔峰時期的泰民根本沒法比。 因為現在走下坡路所以大家反應是這樣嗎？

7. 哇，新年照片居然是在泰民家拍的，能發現這個也太強了吧

8. 如果這些是真的，其實他們有在暗暗放閃耶...？演唱會影片裡做戒指求婚時NO:ZE笑了、珉豪回頭看... 哈

9. 非粉，除了墻紙真的都模棱兩可kkk只要故意往一起拼湊都能拼上，而且NO:ZE給泰民當dancer很久了吧...？去演唱會也無可厚非...

10. 不太確定，但即便是編造的也感到不安... 就算要談戀愛也找個善良的人吧，泰民啊...

11. 年資如泰民也有精神不正常的粉絲啊... 一般猜藝人交往都會拿出情侶物品或相同地點的照片之類，原PO什麼都沒有就認定他們交往？SM已po過《Guilty》花絮，有些外網粉絲過於沉浸模擬戀愛、出現精神病了吧。 追加內容也很難說是證據

12. 原PO把IG上時間跨度3個月的東西拼湊到一起、抹去日期，讀不下去了。 泰民IG是幫朋友宣傳衣服，做這種圖的是哪個蠢蛋啊

13. 就算真的交往，以泰民的性格也不會把女友請來現場做容易引起誤解的戒指求婚。 他對一言一行都很謹慎。

14. NO:ZE那次事件之後就沒好感了。 泰民沒有爭議，口碑很好

15. 看看NO:ZE在22年初發的照片，這是NO:ZE自己家的壁紙啦。 拿壁紙當證據真的很好笑。



出處：https：//pann.nate.com/talk/372051752

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