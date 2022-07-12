NO:ZE被指「广告耍大牌」，沉默多日后首次露面！泪洒SWF演唱会：「我们每个瞬间都很努力」

美貌女舞者NO:ZE去年通过人气街舞综艺《Street Woman Fighter》急速蹿红，近日却被爆出对大小不同广告主进行区别对待、引起争议，沉默多日后在SWF演唱会首次露面。

《SWF REUNION：THE NEXT ERA》7月9-10日在首尔接连举办两场演唱会，这是NO:ZE在SNS广告争议后第一次公开露面。她介绍自己舞团时表示：「大家等了这次演唱会很久，我们也很想念这个舞台。」第二天的演唱会临近结束时所有舞者一起上台告别，NO:ZE流泪哽咽道：「我们没有一个瞬间不在努力，只希望大家知道这一点。」因为全程没有提及争议事件，令人难以得知流泪原因是单纯想念舞台还是对争议感到抱歉。



NO:ZE本月4日因为区别对待不同广告主引起争议。据韩媒报导，多家中小企业称NO:ZE收取了每则PO文数千万韩元的广告费，却没有在合约规定的日期内於IG公开相关PO文，经多次催促甚至过了促销季才上传，并且不久之后就全部删除。与此同时，同大品牌合作的广告PO文仍然留在IG中。

所属社一开始表示「并非事实」，但次日便发布道歉声明，表示平时把广告发布日期通知给艺人、由艺人PO至SNS，报导中提及的延迟发布和删除PO文是因为「公司疏失、与艺人沟通欠佳」导致，现在公司和艺人都已认识到严重性，正在反省。



公司已经出面道歉，但NO:ZE的IG自从7月2日之后就没有更新，也没有直接表达歉意，沉默回避的态度令她在《Street Woman Fighter》之后建立的大众好感快速流失。韩网友认为明明一句道歉就可以挽回，不理解NO:ZE为何坚持不说，反而强调「大家都有努力」这种不相干的话题；而想到因她蒙受损失的多家中小企业，更感到十分无语。

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更新：

NO：ZE今早（12日）在IG PO出手写道歉文，全文如下：

大家好，我是NO：ZE。

首先很抱歉这么晚才开口。

对於最近因为我不成熟的面貌感到失望的人们，我在思考该如何表达歉意。

似乎这样的我的行动又给其他人造成更大的失望，再次表达歉意。

没有辩解余地，我给相关人士带去了损失和失望，真心抱歉。 因为受到很多人喜爱本应带有责任感行事，但我没有做到，对此深深反省，领悟到我依然有很多需要学习的地方。

我不够成熟的态度给相关人士造成麻烦，给珍惜和喜爱我的粉丝带去了失望。 我知道任何话语都无法挽回我的错误，比起现在的原谅，我会深刻反省、努力让大家看到更好的面貌。

我会记住现在的决心，努力展现更成熟的面貌和谦逊的态度。

谢谢大家，再次表达歉意。



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