提到「李秀滿看了會拍手的長相」的WINNER！宋旻浩委屈地說：「我要檢舉這句話！我是YG相啊」

5日，WINNER帶著第四張迷你專輯《HOLIDAY》回歸，近日他們也出演 YouTube 綜藝《愛豆登場》。

金秦禹的 Namu Wiki 中有一點是「秀拍相」（是「李秀滿看了會拍手的長相」的簡稱），字幕打著「換句話說就是SM相」，李昇勳：「YG歌手們相對來說外貌有一點..可憐的外表，這就像連YG也有這麼帥的成員！」後來他搭著宋旻浩的肩說著：「那我們其他人該怎麼辦？那剩下的我們呢？」



宋旻浩馬上說：「呀～我要檢舉這句話。」李昇勳繼續說：「我也喜歡SM的偶像，知道他們又帥又漂亮。」宋旻浩委屈地說：「我就是YG相，你知道嗎？」引發現場工作人員大爆笑 ！還網友網提到宋旻浩即使迷路也會被帶去YG的YG相～



離上一張專輯到這次回歸剛好隔了817天，WINNER的出道日是8月17日，製作組問：「這是計劃嗎？」成員們解釋這只是一個巧合。



此前，李昇勳在個人推特上上傳用某個網站測試出和男偶像结婚的可能性，結果出現Mark，可能性是4％。他就說：「我想我應該和他談談，我不能因為他的長相就喜歡他，以爲跳舞跳得好就能結婚嘛？我們不能因為歌唱得好就結婚。我想我們應該談談，了解彼此。」怎麼這麼認真解釋 XD



最後就來看看WINNER這次主打歌《I LOVE U》的MV吧～

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