提到「李秀满看了会拍手的长相」的WINNER！宋旻浩委屈地说：「我要检举这句话！我是YG相啊」

5日，WINNER带著第四张迷你专辑《HOLIDAY》回归，近日他们也出演 YouTube 综艺《爱豆登场》。

金秦禹的 Namu Wiki 中有一点是「秀拍相」（是「李秀满看了会拍手的长相」的简称），字幕打著「换句话说就是SM相」，李升勋：「YG歌手们相对来说外貌有一点..可怜的外表，这就像连YG也有这么帅的成员！」后来他搭著宋旻浩的肩说著：「那我们其他人该怎么办？那剩下的我们呢？」



宋旻浩马上说：「呀～我要检举这句话。」李升勋继续说：「我也喜欢SM的偶像，知道他们又帅又漂亮。」宋旻浩委屈地说：「我就是YG相，你知道吗？」引发现场工作人员大爆笑 ！还网友网提到宋旻浩即使迷路也会被带去YG的YG相～



离上一张专辑到这次回归刚好隔了817天，WINNER的出道日是8月17日，制作组问：「这是计划吗？」成员们解释这只是一个巧合。



此前，李升勋在个人推特上上传用某个网站测试出和男偶像结婚的可能性，结果出现Mark，可能性是4％。他就说：「我想我应该和他谈谈，我不能因为他的长相就喜欢他，以爲跳舞跳得好就能结婚嘛？我们不能因为歌唱得好就结婚。我想我们应该谈谈，了解彼此。」怎么这么认真解释 XD



最后就来看看WINNER这次主打歌《I LOVE U》的MV吧～

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