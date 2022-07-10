又一部Webtoon高人氣網漫改編成電視劇！蘇珠妍、徐志焄、金旻奎、姜惠元、尹賢秀將合作《戀愛的季節》

尚在連載中的網路漫畫《戀愛的季節》評分高達9.9，描述正值迎接花樣年華青春的少年少女們，迎來甜蜜而苦澀的春天。



《戀愛的季節》（《청춘 블라썸》》在韓、臺兩地皆有高人氣，描述青春正開始的18歲高中生們的愛情與友情，是一部浪漫愛情喜劇。原作以一年四季為設定，每個季節都有不同的主角登場，描寫當下青少年的苦惱、糾結、成長。該部作品將改編為電視劇，9月首播，並公開出演陣容。



▲蘇珠妍飾演「韓素望」，個性善良，行事小心。



▲徐志焄飾演「李夏敏」，外表開朗，內心陰暗。



▲金旻奎飾演「李載敏」，對每個人都很親切，內心藏有痛苦過往。



▲姜惠元飾演「尹小春」，開朗善良，是位模範生。



▲尹賢秀飾演「崔珍榮」，外表有些刻薄，心思卻相當細膩。

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