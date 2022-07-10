最近韓劇編劇太愛這個職業了！正在熱播的，即將開播的劇集裡都是他們

韓劇的編劇們最近很愛這個職業哦。

在以往大部份韓劇裡，男主們多為「社長」、「代表」、「理事長」等財閥富二代或職場精英人設，女主則以傻白甜、幹練秘書形象居多，但隨著觀眾們日益增長的審美水準，此類「霸總」、「灰姑娘」設定早就過時了。 於是近幾年的韓劇又出現了不少職場劇，醫生、播音員等高薪職業紛紛亮相。 不過有趣的是，最近韓劇圈的編劇們都盯上了這一職業-律師！

《醫法刑事》

男神蘇志燮不得了，別人拼盡全力才能獲得的職業，他一下子擁有兩種，從天才醫生到王牌律師。 都說隔行如隔山，但在蘇志燮這裡完全不成立。 《醫法刑事》里蘇志燮飾演的角色「韓以翰」技術精良、醫者仁心，盡心儘力協助醫院發展，卻在一次意外成為院長犧牲的棋子，落入財閥陰謀中被吊銷醫師執照，遭牢獄之災再不說，甚至導致母親死亡。 他在獄中覺悟醫院陰謀，出獄成為一名專打醫療醫療的律師，實施復仇計畫，想要抓住惡魔，自己首先要變成惡魔。 蘇志燮用精湛細膩的演技展現出了「韓以翰」冷酷無情的手段之下依然裹著為正義炙熱的內心。



《為何是吳秀才？ 》

徐玄振扮演的女律師吳秀才可以說是韓劇史上最爽的大女主之一，甩掉渣男覺醒之後事業全面開花，高中畢業逆襲成為全國最大律所的首席，輕鬆拿捏各種財政界大佬，變身狠毒女王，將所有人都踩在腳底下的氣勢爆棚，只要成為吳秀才的委託人，她就一定能讓委託人全身而退，打贏官司審判！太喜歡吳秀才身上那股狠辣魅力了 。



《非常律師禹英禑》

韓劇史上，不，應該是所有律政劇史上最可愛的女主！！朴恩斌飾演的禹英禑是一名高階自閉症患者，記憶力驚人，社恐不善交際卻在提到鯨魚時語出驚人、滔滔不絕。短短4集收視率已經破五，比同檔無線台水木劇還要好！



《黑話律師》

即將開演的《黑話律師》又是一部圍繞律師職業展開的作品，三流小律師（李鍾碩 飾）勝訴率不足10%，並且處於行業的最底層，經常遭到白眼。 但為了捍衛自己心中的正義，他不得不採取特殊的行動，他只能以惡制惡變成了自己最不恥的樣子。



《依法相愛》

李世榮從後宮嬪妃變身四次元律師，早前曝光的劇照中她形象幹練，和李昇基搭檔，化學反應也很足，讓人十分期待她的表現。



《千元律師》

醫生、特工、科長，南宮珉演過不少職業，這次又要出演律師形象，小編覺得氣質穩重的他和律師袍很搭。



《神聖的離婚》

這次曹承佑不演檢察官，改演律師了，從音樂大學教授轉型為一名離婚訴訟律師。 曹叔身上有種天然的、不怒自威的壓迫感，和他在法庭上對峙，怎麼可能不輸？？



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