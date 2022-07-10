又一部Webtoon高人气网漫改编成电视剧！苏珠妍、徐志焄、金旻奎、姜惠元、尹贤秀将合作《恋爱的季节》

又一部Webtoon高人气网漫改编成电视剧！苏珠妍、徐志焄、金旻奎、姜惠元、尹贤秀将合作《恋爱的季节》

韩剧   2022年7月10日   星期日10:00   Hui   8

（封面图源：IG@ensent_official、management_koo、kimminkyu_0312、hyemhyemu、hyvn_soo；由Line Webtoon提供）

尚在连载中的网路漫画《恋爱的季节》评分高达9.9，描述正值迎接花样年华青春的少年少女们，迎来甜蜜而苦涩的春天。

（图源：由Line Webtoon提供）
《恋爱的季节》（《청춘 블라썸》》在韩、台两地皆有高人气，描述青春正开始的18岁高中生们的爱情与友情，是一部浪漫爱情喜剧。原作以一年四季为设定，每个季节都有不同的主角登场，描写当下青少年的苦恼、纠结、成长。该部作品将改编为电视剧，9月首播，并公开出演阵容。

（图源：IG@ensent_official、由Line Webtoon提供）
▲苏珠妍饰演「韩素望」，个性善良，行事小心。

（图源：IG@management_kool、由Line Webtoon提供）
▲徐志焄饰演「李夏敏」，外表开朗，内心阴暗。

（图源：IG@kimminkyu_0312、由Line Webtoon提供）
▲金旻奎饰演「李载敏」，对每个人都很亲切，内心藏有痛苦过往。

（图源：IG@hyemhyemu、由Line Webtoon提供）
▲姜惠元饰演「尹小春」，开朗善良，是位模范生。

（图源：IG@hyvn_soo、由Line Webtoon提供）
▲尹贤秀饰演「崔珍荣」，外表有些刻薄，心思却相当细腻。

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留言/评论
  • 不知道秋天跟兄妹會是誰
    58分前
  • 追起來
    1小时前
  • 王玟淇 真的有ㄋㄟ
    1小时前
  • 顏范渝 看漫畫ㄌ
    1小时前
  • Sunny Wang認真推這部
    1小时前
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