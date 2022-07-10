又一部Webtoon高人气网漫改编成电视剧！苏珠妍、徐志焄、金旻奎、姜惠元、尹贤秀将合作《恋爱的季节》

尚在连载中的网路漫画《恋爱的季节》评分高达9.9，描述正值迎接花样年华青春的少年少女们，迎来甜蜜而苦涩的春天。



《恋爱的季节》（《청춘 블라썸》》在韩、台两地皆有高人气，描述青春正开始的18岁高中生们的爱情与友情，是一部浪漫爱情喜剧。原作以一年四季为设定，每个季节都有不同的主角登场，描写当下青少年的苦恼、纠结、成长。该部作品将改编为电视剧，9月首播，并公开出演阵容。



▲苏珠妍饰演「韩素望」，个性善良，行事小心。



▲徐志焄饰演「李夏敏」，外表开朗，内心阴暗。



▲金旻奎饰演「李载敏」，对每个人都很亲切，内心藏有痛苦过往。



▲姜惠元饰演「尹小春」，开朗善良，是位模范生。



▲尹贤秀饰演「崔珍荣」，外表有些刻薄，心思却相当细腻。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻