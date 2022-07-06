Andy婚禮神話表演原來是梁世燦「濫用權力」促成！Andy身為新郎一臉問號，Eric：「褲子差點要裂了」

感謝梁世燦膽大包天(?)做的好事！！！

神話老么Andy與新婚妻子李恩珠近期加入了婚後實境綜藝節目《同床異夢2》，4日播出的節目內容曝光了兩人婚禮現場。



回顧‎婚禮當日賓客流出來的影片，當時神話六缺一，便有謠言傳出沒上場的申彗星和Andy不合。實際上當然不是那樣，節目一開始就拍到了申彗星到場的畫面，他和成員們坐在一起，只不過臉色看起來不佳。



一旁的金烔完開口關心申彗星，再經由畫面外Andy的解釋，大概能得知申彗星雙腿這幾天剛好受傷，兩腿的十字韌帶都動了手術。Andy非常感動申彗星即使受傷，仍舊到場為自己獻上祝福。



神話會合體是連新郎本人都始料未及的，因為完全是司儀梁世燦「濫用權力」臨時把人cue上台啊！「Andy可以說是在這個舞台成了〈Perfect Man〉，成員也都到場，能不能稍微表演一下〈Perfect Man〉？」梁世燦話一出，金烔完和JunJin就開始交頭接耳，Andy在台上也很慌張。



Andy又是撫眉又是攤手，但還是聽從安排站Center，和成員們展現超強刀群舞，呈現了睽違三年的神話舞台！過程中很有趣的是，李玟雨身為主舞慌張了一下直呼：「要怎麼跳啊？」，一旁的JunJin回應：「就照做吧！很好好好！」邊跳邊替成員加油打氣。



表演完，金烔完還搞笑打了Andy一下，Andy連忙揮手撇清責任，Eric下台還跟JunJin說：「褲子差點要裂開了。」



▼快來看這段可愛片段吧！哥哥們跳舞真的可以re一百遍！



▼還有典禮前的打招呼、拍照場面



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