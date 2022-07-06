Andy婚礼神话表演原来是梁世灿「滥用权力」促成！Andy身为新郎一脸问号，Eric：「裤子差点要裂了」

感谢梁世灿胆大包天(?)做的好事！！！
神话老么Andy与新婚妻子李恩珠近期加入了婚后实境综艺节目《同床异梦2》，4日播出的节目内容曝光了两人婚礼现场。
回顾婚礼当日宾客流出来的影片，当时神话六缺一，便有谣言传出没上场的申彗星和Andy不合。实际上当然不是那样，节目一开始就拍到了申彗星到场的画面，他和成员们坐在一起，只不过脸色看起来不佳。
一旁的金烔完开口关心申彗星，再经由画面外Andy的解释，大概能得知申彗星双腿这几天刚好受伤，两腿的十字韧带都动了手术。Andy非常感动申彗星即使受伤，仍旧到场为自己献上祝福。
神话会合体是连新郎本人都始料未及的，因为完全是司仪梁世灿「滥用权力」临时把人cue上台啊！「Andy可以说是在这个舞台成了〈Perfect Man〉，成员也都到场，能不能稍微表演一下〈Perfect Man〉？」梁世灿话一出，金烔完和JunJin就开始交头接耳，Andy在台上也很慌张。
Andy又是抚眉又是摊手，但还是听从安排站Center，和成员们展现超强刀群舞，呈现了睽违三年的神话舞台！过程中很有趣的是，李玟雨身为主舞慌张了一下直呼：「要怎么跳啊？」，一旁的JunJin回应：「就照做吧！很好好好！」边跳边替成员加油打气。
表演完，金烔完还搞笑打了Andy一下，Andy连忙挥手撇清责任，Eric下台还跟JunJin说：「裤子差点要裂开了。」
▼快来看这段可爱片段吧！哥哥们跳舞真的可以re一百遍！
▼还有典礼前的打招呼、拍照场面
草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究