除了主角們，觀眾們最愛《非常律師禹英禑》裡的他：他才是最尊重英禑的人！

或許他才是最尊重、最平等看待禹英禑的人。

《非常律師禹英禑》裡的女主角禹英禑（朴恩斌 飾）是一個患有亞斯伯格症候群（俗稱自閉症）的律師，記憶力超群，過目不忘，她充滿童真又擁有天賦，被讚韓劇史上最可愛女主。 因英禑是特殊人群，身邊的人多多少少都是帶著照顧的情緒，上司鄭明錫（姜其永 飾）一開始就坦言「她和我不一樣」，男主李俊浩（姜泰伍 飾）更多的是包容與寵溺，是上天派來理解英禑的存在。



直到這個人物的登場，才讓觀眾們覺得原來是有人把禹英禑當做完完全全的正常人看待的。 他就是新人律師「權珉宇」（朱鍾赫 飾），面對「星星女孩」英禑，他做到了毫無偏見，甚至將對方視為與自己能力相匹配的競爭對手。禹英禑上班的第一天就告訴上司鄭明錫自己是自閉兒，坦坦蕩蕩地說出了自己的獨特。 太過意外的鄭明錫驚到不自覺張開嘴巴，此時鏡頭掃過站在一旁的權珉宇，只有他表情沒有絲毫變化，仿彿自閉症並非是需要特殊對待的病症一樣。 之後兩人相處的過程中，不管禹英禑的行為再怎麼奇特，權珉宇也沒有表露出任何不滿，甚至可以說是完全不在意。 不同於忙著照顧禹英禑的其他同事們，權珉宇將之看為對手，表現出了不一樣的勝負欲。



當聽到禹英禑的同學崔秀妍（河允景 飾）說「每次看到她都覺得好可憐，會不自覺想要幫助她」，權珉宇立刻反駁：「不要幫她，她比我還要堅強，為什麼要幫？」 在權珉宇的潛意識裡，禹英禑並非弱者而是一個不屬於任何人的強大的存在。



有時候遇到禹英禑出色完成任務時，權珉宇也會露出小小的嫉妒心，但同時更會認可對方作為專業律師的能力，真正做到了視其為普通人，而這正是廣大觀眾們喜歡權珉宇的一點，在這部劇裡只有他打破了對自閉症的偏見。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞