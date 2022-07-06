【有片】《非常律師禹英禑》姜泰伍看到穿著婚紗的朴恩斌，不自覺感嘆：「本來打算正式拍攝前不看的，但因為太耀眼所以看到了」

終於熬到星期三…再過幾個小時就可以看到《非常律師禹英禑》第3集！在這之前，不如一起來看看花絮影片，回顧第1、2集經典片段。

甫播出兩集便引起追劇熱潮及話題的ENA水木劇（週三、四）《非常律師禹英禑》，由朴恩斌主演。劇情描述智商高但情商低，有自閉障礙的「禹英禑」，來到大型律師事務所的生存記。她將用與眾不同的視角，面對世上的偏見與不正之風，並展開一連串的挑戰。該部作品同時於Netflix播出，不只韓國國內收獲好評，海外觀眾也給予高度評價，一個個變成「英禑媽媽」，直呼：「英禑真的太可愛了！」

電視臺ENA公開第1、2集拍攝花絮：英禑的初次上班、到達事務所與「旋轉門」奮戰、和俊浩（姜泰伍 飾）的首次見面、與明碩（姜其永 飾）研究案件，以及英禑的第一次審判，都通過朴恩斌可愛又精湛的演技表現出來了。

為了審判，英禑和俊浩假扮成夫妻作潛入調查。值得一提的是，穿著婚紗的英禑，宛如天使降臨般，俊浩也不自覺被吸引了。姜泰伍表示：「本來打算正式拍攝前不看的，但因為太耀眼所以看到了」，真的太會說話啦～

製作公司AStory也公開另一版花絮：可以被列為經典的「旋轉門華爾滋」原來是這樣拍出來的！實在是很考驗演員們之間的默契啊～朴恩斌與姜泰伍多次練習，中間甚至錯過時機，讓朴恩斌開玩笑表示：「我自己看著辦！」

令人印象深刻的，還有英禑在法庭上詰問證人。只見朴恩斌滔滔不絕、流利地說出一大串臺詞，雖然中間小小NG了，但還是讓人相當佩服啊！再次集中精神後，朴恩斌努力完成拍攝。語畢，四處傳來鼓掌聲，朴恩斌害羞地笑了笑。

度過了漫長的一週，終於要看到我們英禑啦～今晚一定會鎖定直播的！

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