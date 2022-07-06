BLACKPINK確定8月回歸、7月拍MV，預告展開女團史上最大規模世巡！

YG娛樂今日透露稱，BLACKPINK已經到了新專輯錄音工作的最後階段，將在7月拍攝MV，8月發行新歌：「傾注長期心血打造了富有BLACKPINK特色的音樂。 」

為了和全球各地粉絲交流，BLACKPINK將從回歸開始至年末舉辦Kpop女團史上最大規模的世界巡迴演唱會，還有諸多與其地位相符的大型Project等著與大家見面。



BLACKPINK完整體上一次回歸已經是1年10個月之前，當時接連公開先行曲《How You Like That》與數位單曲《Ice Cream》、10月發行正規一輯《THE ALBUM》，引起全球粉絲熱烈反響。

這張專輯總銷量超過140萬張，是KPOP女團史上第一個張百萬專輯，更成功登上美國Billboard 200和英國Official Charts第二位。 去年Rose和Lisa發行的SOLO專輯也大受歡迎，進一步擴大了Kpop在西方的影響力。



目前BLACKPINK的YouTube頻道訂閱人數超過7500萬，位居全球男女藝人之首。 隨著回歸消息公開，YG娛樂的股價也比前一天上漲9.5%，負責音源事業的子公司YG PLUS更上漲了20%之多。

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