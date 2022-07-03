《紙房子》原版VS韓版，中韓台網友評價留言兩極化：「原作無法被超越」、「更喜歡韓國篇，不拖戲」

M編發現很多愛看韓劇的讀者，會比較喜歡《紙房子：韓國篇》，你是屬於哪一派的呢？

Netflix 人氣影集《紙房子：韓國篇》播出後討論度相當高，網上評價偏向兩極化，分為「原作派」與「韓版派」，以演員陣容來說，可以說是相當吸引人，韓國篇更是加入了南北韓元素，讓他在上線之前就備受關注。



M編搜集了台灣FB討論區&PTT、韓國論壇、中國微博…等網友的評價留言，原則上分成三種意見：

1．「原作派」認為韓國篇基本上沒有創新的內容，劇情走向一樣、導致沒有新鮮感，緊張氛圍自然也不足，演員方面更像是在模仿原版人物，看起來很尷尬，感覺看過原作的人更希望韓國的改編是有一些變化，也肯定會去比較，但結果令他們很失望。



2．「韓版派」也分成看過原作&沒看過的人，首先是認為韓國篇的節奏快又緊湊、不拖戲，演員方面選角也很吸引人，如果不喜歡原作的人可以考慮看韓國篇，反而會想一直追下去還會很期待第二季，其中還有一部份的人是沒看過原作，都會認為《紙房子：韓國篇》非常好看，值得一追。



3．「中立派」則認為兩版各有特色，製作團隊方面表現上都有一定程度上的優秀，因為喜歡這類型題材所以都蠻支持的。



綜合評價下來，關於「劇情節奏」與「演員表現」都各有不同見解，關於內容的部份則是「無新鮮感」&「還原度高」，所以希望可以看到很多變化的人可能要先有心理準備，基本上還是建議大家可以先打開個一集追看看，感覺不錯就繼續追下去吧！畢竟覺得好看的人也是很多，如果喜歡看韓劇的人就一定要追追看。



大家又是怎麼想的呢？歡迎留言跟我們分享～。

▼《紙房子：韓國篇》正式預告：



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