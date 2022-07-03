《纸房子》原版VS韩版，中韩台网友评价留言两极化：「原作无法被超越」、「更喜欢韩国篇，不拖戏」

M编发现很多爱看韩剧的读者，会比较喜欢《纸房子：韩国篇》，你是属於哪一派的呢？

Netflix 人气影集《纸房子：韩国篇》播出后讨论度相当高，网上评价偏向两极化，分为「原作派」与「韩版派」，以演员阵容来说，可以说是相当吸引人，韩国篇更是加入了南北韩元素，让他在上线之前就备受关注。



M编搜集了台湾FB讨论区&PTT、韩国论坛、中国微博…等网友的评价留言，原则上分成三种意见：

1．「原作派」认为韩国篇基本上没有创新的内容，剧情走向一样、导致没有新鲜感，紧张氛围自然也不足，演员方面更像是在模仿原版人物，看起来很尴尬，感觉看过原作的人更希望韩国的改编是有一些变化，也肯定会去比较，但结果令他们很失望。



2．「韩版派」也分成看过原作&没看过的人，首先是认为韩国篇的节奏快又紧凑、不拖戏，演员方面选角也很吸引人，如果不喜欢原作的人可以考虑看韩国篇，反而会想一直追下去还会很期待第二季，其中还有一部份的人是没看过原作，都会认为《纸房子：韩国篇》非常好看，值得一追。



3．「中立派」则认为两版各有特色，制作团队方面表现上都有一定程度上的优秀，因为喜欢这类型题材所以都蛮支持的。



综合评价下来，关於「剧情节奏」与「演员表现」都各有不同见解，关於内容的部份则是「无新鲜感」&「还原度高」，所以希望可以看到很多变化的人可能要先有心理准备，基本上还是建议大家可以先打开个一集追看看，感觉不错就继续追下去吧！毕竟觉得好看的人也是很多，如果喜欢看韩剧的人就一定要追追看。



大家又是怎么想的呢？欢迎留言跟我们分享～。

▼《纸房子：韩国篇》正式预告：



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