[分集劇情]《Link：盡情吃，用力愛》呂珍九文佳煐戀情還沒開始就結束！跟蹤狂自稱握有妹妹失蹤真相！（EP7－8）

[有雷]《Link：盡情吃，用力愛》隨著「冰箱藏屍」事件的主角活著回到社區，文佳煐一家人也擺脫了殺人嫌疑，但生活卻更加不安。主廚呂珍九雖然知道文佳煐的心意，卻遲遲不正面回應，於是文佳煐決定整理心情結束單戀。跟蹤狂李鎮根原來出身此地，更表示自己知道呂珍九妹妹失蹤真相！

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《Link：盡情吃，用力愛》讓盧多賢（文佳煐飾）總提心吊膽的生活終於告一段落，因為被她襲擊後藏入冰箱的跟蹤狂李鎮根活著回來了！雖然一家人不再有殺人嫌疑，但卻仍擔心當日的事情曝光。李鎮根抱著復仇的心態回來，甚至威脅社區內的司機大叔衝撞殷繼勳（呂珍九飾），將社區內的氣氛搞得一團亂。



原以為前來此地尋找自己弟弟的恩靜主廚，看見李鎮根卻拿刀衝向他！原來恩靜主廚的妹妹曾與李鎮根交往過，卻突然間人間蒸發再也聯繫不上了，恩靜跟隨SNS線索來到此地，以為李鎮根的新女友就是盧多賢，加上多賢一家人時常有些怪異的舉動，因此之前一直對她懷有敵意。其實是恩靜的妹妹可能已慘遭李鎮根殺害，讓恩靜想為妹妹復仇。



主廚殷繼勳以及盧多賢的情感聯動依舊存在，殷繼勳雖然也感受到盧多賢的情緒波動，能夠及時出現或用美食安慰她，但殷繼勳卻遲遲不正面回應，兩人的關係也一直處於曖昧階段，這令盧多賢想要放棄這段單戀，於是直接告訴殷繼勳她會結束這一切。殷繼勳是否能正視自己的感情呢？



李鎮根不斷喚起身邊人的記憶，原來他小時候就是常常欺負殷繼勳的同學，而警察局新來的菜鳥刑警池元卓，竟然是以前向殷繼勳密報自己父親可能是拐走他妹妹嫌犯的關鍵人物！為了不背負殺人犯兒子的罪名，他改名重新回來這個社區，有什麼真正的目的呢？盧多賢也終於想起殷繼英原來是跟她同班的女孩，此時李鎮根更表示自己知道繼英失蹤的真相！到底是誰帶走繼英的呢？



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