俊昊《劉QUIZ》先公開片段：第一次感受到人氣時不敢相信，曹世鎬解紐跳《My House》慘被打碼

俊昊這期《劉QUIZ ON THE BLOCK》將在今晚公開，等不及看啦！

今日公開的先公開影片中，劉在錫提到俊昊因《My House》直拍而在出道多年後人氣逆襲，紅襯衫直拍在Youtube達到680萬次觀看，為他帶來「李fox」的稱號。 當時有很多逗趣留言：「說什麼一起回家、10分鐘後來我家門口，只有我是真心的...」、「不能在地鐵裡看這個，會露出陰險的笑容」、「俊昊啊，我這個老奶奶把你家地址忘記了」、「朴軫永替他去軍隊吧」，其中有一些連俊昊本人也看過。



劉在錫讚俊昊的魅力在於不過度用力、於看似無意間流露出帥氣。 俊昊說他會經常回看自己的舞台影片，因為一旦回歸要隨時能記起來：「有段時間看《My House》時發現，觀看次數和韓文留言數量都神奇地變多了。 當時不知道為什麼會這樣，也不敢太激動興奮，心想也許只是偶然、過一段時間就會消失吧。 」因為當時俊昊正在服兵役、無法突然出來活動，大家的喜愛太超出他預料，讓他非常感謝。



劉在錫提到曹世鎬也cover過這首歌，請他現場跳一次。 曹世鎬認真地摘掉領帶、解開領口紐扣，但不小心把衣服拉到太低，令製作組「貼心」地為他打上馬賽克XD跳完後，劉在錫發表感言說：「回家也不能饒恕你！」



最後當然也請俊昊本人帶來原汁原味的《My House》，更多精彩聊天內容就等今晚節目播出啦！



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