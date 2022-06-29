俊昊《刘QUIZ》先公开片段：第一次感受到人气时不敢相信，曹世镐解纽跳《My House》惨被打码

俊昊这期《刘QUIZ ON THE BLOCK》将在今晚公开，等不及看啦！

今日公开的先公开影片中，刘在锡提到俊昊因《My House》直拍而在出道多年后人气逆袭，红衬衫直拍在Youtube达到680万次观看，为他带来「李fox」的称号。 当时有很多逗趣留言：「说什么一起回家、10分钟后来我家门口，只有我是真心的...」、「不能在地铁里看这个，会露出阴险的笑容」、「俊昊啊，我这个老奶奶把你家地址忘记了」、「朴轸永替他去军队吧」，其中有一些连俊昊本人也看过。



刘在锡赞俊昊的魅力在於不过度用力、於看似无意间流露出帅气。 俊昊说他会经常回看自己的舞台影片，因为一旦回归要随时能记起来：「有段时间看《My House》时发现，观看次数和韩文留言数量都神奇地变多了。 当时不知道为什么会这样，也不敢太激动兴奋，心想也许只是偶然、过一段时间就会消失吧。 」因为当时俊昊正在服兵役、无法突然出来活动，大家的喜爱太超出他预料，让他非常感谢。



刘在锡提到曹世镐也cover过这首歌，请他现场跳一次。 曹世镐认真地摘掉领带、解开领口纽扣，但不小心把衣服拉到太低，令制作组「贴心」地为他打上马赛克XD跳完后，刘在锡发表感言说：「回家也不能饶恕你！」



最后当然也请俊昊本人带来原汁原味的《My House》，更多精彩聊天内容就等今晚节目播出啦！



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