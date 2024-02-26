《我的Happy End》張娜拉終映感言：「是令人感到吃力又學習很多，得到成長的作品」

張娜拉所主演的人氣韓劇TV CHOSUN週末系列《我的Happy End》日前風光終映，劇中她飾演一位家具品牌的女CEO徐才媛，卻因為罹患精神疾病而造成情緒上的極度不安，她的閨密更利用此點想奪走她的一切，最終張娜拉也上演了復仇戲碼，再度證明自己的戲路不受限。

劇中的她除了復仇，更努力突破自己的心魔以及精神疾病，拿出勇氣的樣子也激勵了觀眾們，最終回的劇情也讓所有的不安都回歸原位，她下定決心「接受原來的自己的樣子」而上演了與家人共度幸福時光的結局，終於名符其實得到了一個Happy Ending。



張娜拉在劇中也展現了許多混合性的精神病症，除了一開始學生時期的憂鬱自殘以外，還會有解離性的失憶症，忘了自己多年前發生的事件，卻又一直記得母親曾帶著她走入海中，多樣性的精神疾病症狀不斷浮現，接下來她還必須面臨丈夫遭人殺害死亡的真相，甚至遭人誣陷為兇手。她決定入院接受治療，並且在治療期間好好的思考接下來的復仇計畫，許多環節張娜拉都表現出微妙又複雜的情感，獲得觀眾們的好評。



張娜拉在劇中從一登場就氣勢滿滿，女強人CEO的多種穿搭也掀起話題討論，被稱為「徐才媛LOOK」，成為許多職場女性的穿搭範本。終映後張娜拉也表示，《我的Happy End》中有許多場戲需要表達出困難以及痛苦的情感，也讓她在過程中學習很多，是讓她成長的一部作品，也感謝大家對《我的Happy End》的支持，希望很快能再以好的作品與大家見面。



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