张娜拉婚礼现场照曝光！郑容和献唱祝歌《爱情光》，「前夫」李相仑还大喊：「再见～要幸福」

张娜拉婚礼现场照曝光！郑容和献唱祝歌《爱情光》，「前夫」李相仑还大喊：「再见～要幸福」

明星   2022年6月27日   星期一13:55   Yuan  

（封面图源：twitter@jnarassi、라원문화）

张娜拉於本月初公开自己即将结婚的消息，新郎是小她6岁、从事影像工作的圈外男友，两人交往两年。两人婚礼在26日举行，当天只邀请两家父母和熟人，以非公开举行。

（图源：IG@nara0318）

婚礼司仪由张娜拉的圈内闺密朴京林担任，祝歌由歌手李秀英、曾和张娜拉合作《大发不动产》的郑容和演唱，他唱了 CNBLUBE 的热门歌曲《爱情光》。

张娜拉与新郎因《VIP》（是拍摄导演）结缘，该剧演员李相仑、李清娥也有受邀参加婚礼。李相仑在《VIP》饰演张娜拉的丈夫，却背著妻子外遇，婚礼上应朴京林的要求，李相仑也伸出双手大喊：「再见，要幸福、好好生活。」引发大爆笑，而郑容和也大喊：「努那～再见！」还喊到破音 XD

今日（27日），张娜拉公开婚礼照片，和大家分享喜悦。演员爸爸朱虎声（本名张然教）牵著她的手，为了保护圈外老公，只让他背影曝光。她也发表结束婚礼的感想：「非常感谢大家用关心和爱祝福我，为了报答大家的应援和支持，我会在家里做个好妻子，在工作岗位上做个诚实的演员，快乐幸福地生活。」
（图源： 라원문화）（图源： 라원문화）

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