接連出現在《醫法刑事》、《紙房子：韓國篇》的李主儐！除了外貌搶眼，短時間展現多種樣貌令觀眾眼睛為之一亮

接連出現在《醫法刑事》、《紙房子：韓國篇》的李主儐，還曾出演過《前輩，那支口紅不要塗》、《那個男人的記憶法》等電視劇。

1989年出生的李主儐與朴真珠、金慧埈等人同為「ANDMARQ娛樂」旗下演員，偶像練習生出身的她，曾赴美國留學，回韓國後以模特兒工作為主。2017年開始拍攝電視劇，陸續出演《陽光先生》、《浪漫的體質》、《那個男人的記憶法》、《前輩，那支口紅不要塗》等作品。

而今年（2022年），李主儐有兩部電視劇陸續播出：MBC水木劇（週三、四）《醫法刑事》、Netflix原創韓劇《紙房子：韓國篇》（已於6月24日公開）。外貌搶眼的她，積極挑戰不同類型的作品及角色。

在《醫法刑事》裡，李主儐飾演外交官的女兒──林宥娜。表面上是位乖乖牌，聽從父親的指令生活，實則有著強大的野心，並深受傑登·李（申成祿 飾）的吸引。

在該部作品，可以看到李主儐穿上各式禮服。而傑登究竟是只把她當成旗子在佈局，抑或是日後會對她動真情，也令觀眾好奇。畢竟傑登這個角色這麼神秘，沒人知道他在想什麼啊～





在第8集裡，沒想到還可以看到宥娜飆車！她不想被當成「靠爸族」，而傑登說了她最想聽的話：「你跟我一樣，無所畏懼，也不會替自己設限」、「妳不必成為任何人的女人或太太，妳只有身為林宥娜的時候，才最為耀眼」。太好奇傑登和宥娜這條故事線會怎麼發展了～

在《紙房子；韓國篇》中，李主儐飾演韓半島統一造幣廠會計部員工，也是其中一名人質──尹尾善。

故事開頭，就揭示了她與造幣廠廠長趙泳旻（朴明勳 飾）有著私情。隨著劇情發展，尾善和其中一名搶匪──丹佛（金智勳 飾），逐漸有了感情，兩人在劇中還有激情戲碼。

另外，《紙房子：韓國篇》是李主儐第一部Netflix作品，之後她還將與金玉彬、劉台午、金智勳（就是丹佛）、高媛熙合作另一部原創劇──《戀愛大戰》。這是一部浪漫喜劇，描述一個不願輸給男人的女人，和對女人有疑心的男人相遇，兩人像仇人般針鋒相對，最後卻一起墜入愛河並治癒對方的故事。李主儐在劇中飾演「吳世娜」，她是男主角南康昊（劉台午 飾）的初戀。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞