現實情侶就是要坐在一塊！金宇彬♥申敏兒與《我們的藍調時光》劇組聚餐，氣氛和樂融融

在《我們的藍調時光》裡，兩位演員各組CP，但下了戲挨著坐的畫面，令不少網友表示：「果然是真情侶！」



tvN電視劇《我們的藍調時光》於本月（6月）中旬迎來終映，由合作多次的金圭泰導演與盧熙京編劇攜手打造，並集結多位知名演員，尚未開播便引起不少話題。這是一部相當溫暖的作品，觀眾們跟著劇中角色又哭又笑，非常有共鳴。

本劇的亮點之一，就是「現實情侶」金宇彬與申敏兒的出演。他們各自在《我們的藍調時光》與韓志旼、李炳憲有著愛情戲，並以最敬業的精神完成電視劇拍攝，獲得不少觀眾的讚賞。

近期，在劇中飾演「金明寶」的金光奎，於個人Instagram分享一組照片。最後一集，大夥們團結一致，在運動會上與隔壁村鎮競爭。下了戲的演員們，也聚在一起吃披薩、喝飲料，金宇彬與申敏兒罕見的「同框照」也引發討論。





光看合照就感受到和樂融融的氣氛，演員們紛紛對著鏡頭擺出剪刀手，並笑得燦爛。金宇彬與申敏兒緊挨著坐在一起的畫面，尤其矚目（歐膩的酒窩真的太甜啦～）。

兩位演員自2015年公開戀愛後已長達7年。期間，申敏兒還陪著金宇彬一起對抗癌症，傳為佳話。希望歐吧和歐膩一定要繼續幸福下去！

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