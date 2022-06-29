接连出现在《医法刑事》、《纸房子：韩国篇》的李主傧！除了外貌抢眼，短时间展现多种样貌令观众眼睛为之一亮

接连出现在《医法刑事》、《纸房子：韩国篇》的李主傧，还曾出演过《前辈，那支口红不要涂》、《那个男人的记忆法》等电视剧。

1989年出生的李主傧与朴真珠、金慧埈等人同为「ANDMARQ娱乐」旗下演员，偶像练习生出身的她，曾赴美国留学，回韩国后以模特儿工作为主。2017年开始拍摄电视剧，陆续出演《阳光先生》、《浪漫的体质》、《那个男人的记忆法》、《前辈，那支口红不要涂》等作品。

而今年（2022年），李主傧有两部电视剧陆续播出：MBC水木剧（周三、四）《医法刑事》、Netflix原创韩剧《纸房子：韩国篇》（已於6月24日公开）。外貌抢眼的她，积极挑战不同类型的作品及角色。

在《医法刑事》里，李主傧饰演外交官的女儿――林宥娜。表面上是位乖乖牌，听从父亲的指令生活，实则有著强大的野心，并深受杰登・李（申成禄 饰）的吸引。

在该部作品，可以看到李主傧穿上各式礼服。而杰登究竟是只把她当成旗子在布局，抑或是日后会对她动真情，也令观众好奇。毕竟杰登这个角色这么神秘，没人知道他在想什么啊～





在第8集里，没想到还可以看到宥娜飙车！她不想被当成「靠爸族」，而杰登说了她最想听的话：「你跟我一样，无所畏惧，也不会替自己设限」、「你不必成为任何人的女人或太太，你只有身为林宥娜的时候，才最为耀眼」。太好奇杰登和宥娜这条故事线会怎么发展了～

在《纸房子；韩国篇》中，李主傧饰演韩半岛统一造币厂会计部员工，也是其中一名人质――尹尾善。

故事开头，就揭示了她与造币厂厂长赵泳旻（朴明勋 饰）有著私情。随著剧情发展，尾善和其中一名抢匪――丹佛（金智勋 饰），逐渐有了感情，两人在剧中还有激情戏码。

另外，《纸房子：韩国篇》是李主傧第一部Netflix作品，之后她还将与金玉彬、刘台午、金智勋（就是丹佛）、高媛熙合作另一部原创剧――《恋爱大战》。这是一部浪漫喜剧，描述一个不愿输给男人的女人，和对女人有疑心的男人相遇，两人像仇人般针锋相对，最后却一起坠入爱河并治愈对方的故事。李主傧在剧中饰演「吴世娜」，她是男主角南康昊（刘台午 饰）的初恋。

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