《玩什麼好呢》鄭知蘇與偶像SeeYa李寶藍曾組「大青峰」驚豔全場，WSG Wannabe再次組隊！

命運啊命運～這對偶像和粉絲的組合太感動人了！

《玩什麼好呢》WSG Wannabe企劃已來到了分隊階段，最新節目內容，三個企劃公司Antenna、Quan精緻與SISO各選了一首歌曲，再讓12位WSG Wannabe成員們選歌曲也順勢選擇企劃公司。

節目並未公開哪個公司選了哪首歌，只知道是這三首──輕快活潑的〈Clink Clink〉（世界級作曲團隊創作），以及兩首中板情歌〈是愛情啊〉（趙英秀創作）、〈保留當時那個瞬間〉（RBW金度勳&徐容裴創作）。

目前僅公開了8名成員的選擇，趙賢雅、Kota與朴真珠選擇了〈Clink Clink〉，Navi、權珍雅選擇了〈是愛情啊〉，鄭知蘇、李寶藍與Hynn選擇了〈保留當時那個瞬間〉。其中最讓觀眾激動的，是鄭知蘇和李寶藍的選擇了吧！

▼趙賢雅、Kota、朴真珠〈Clink Clink〉



▼Navi、權珍雅〈是愛情啊〉



▼鄭知蘇、李寶藍、Hynn〈保留當時那個瞬間〉



早在WSG Wannabe徵選階段時，鄭知蘇、李寶藍、SOLE與嚴知允就曾組成「大青峰」合唱朴春〈You And I〉驚艷四座。鄭知蘇當時唱完亦備受感動，認出了合唱群裡可能有自己的偶像。在入選WSG Wannabe後，鄭知蘇便和李寶藍（曾為女團SeeYa成員）以粉絲和偶像的身分相認並合唱一曲，場面相當動人，看得節目裡裡外外的人們，都希望兩人最後仍是一隊。



不曉得是不是觀眾集體的念想讓事情成真，還是鄭知蘇與李寶藍太有默契，兩個人真的分到了同隊！鄭知蘇透露自己是想著挑戰SeeYa風格的歌選擇〈保留當時那個瞬間〉，而李寶藍則是想著重現SeeYa那年代的氛圍選擇同首歌。李寶藍聆聽〈保留當時那個瞬間〉的當下，還憶起過往泣不成聲。



李寶藍見到鄭知蘇和自己同隊就張大了嘴巴，兩個人都倒抽口氣、跑向對方相擁。鄭知蘇驚呼「可能真的是命運吧！」，和李寶藍雙雙掩嘴不可置信，欣喜之情完全藏不住。



下集預告會先揭示第9位的尹恩惠之選擇，三隊都想要尹恩惠的低音，那尹恩惠心中的想法呢？分隊完畢後就會進入各公司企劃環節，不曉得會不會馬上錄製歌曲甚至發行歌曲？到目前為止，身為觀眾的你最看好哪一隊呢？



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞