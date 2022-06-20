《玩什么好呢》郑知苏与偶像SeeYa李宝蓝曾组「大青峰」惊艳全场，WSG Wannabe再次组队！

命运啊命运～这对偶像和粉丝的组合太感动人了！

《玩什么好呢》WSG Wannabe企划已来到了分队阶段，最新节目内容，三个企划公司Antenna、Quan精致与SISO各选了一首歌曲，再让12位WSG Wannabe成员们选歌曲也顺势选择企划公司。

节目并未公开哪个公司选了哪首歌，只知道是这三首――轻快活泼的〈Clink Clink〉（世界级作曲团队创作），以及两首中板情歌〈是爱情啊〉（赵英秀创作）、〈保留当时那个瞬间〉（RBW金度勋&徐容裴创作）。

目前仅公开了8名成员的选择，赵贤雅、Kota与朴真珠选择了〈Clink Clink〉，Navi、权珍雅选择了〈是爱情啊〉，郑知苏、李宝蓝与Hynn选择了〈保留当时那个瞬间〉。其中最让观众激动的，是郑知苏和李宝蓝的选择了吧！

▼赵贤雅、Kota、朴真珠〈Clink Clink〉



▼Navi、权珍雅〈是爱情啊〉



▼郑知苏、李宝蓝、Hynn〈保留当时那个瞬间〉



早在WSG Wannabe徵选阶段时，郑知苏、李宝蓝、SOLE与严知允就曾组成「大青峰」合唱朴春〈You And I〉惊艳四座。郑知苏当时唱完亦备受感动，认出了合唱群里可能有自己的偶像。在入选WSG Wannabe后，郑知苏便和李宝蓝（曾为女团SeeYa成员）以粉丝和偶像的身分相认并合唱一曲，场面相当动人，看得节目里里外外的人们，都希望两人最后仍是一队。



不晓得是不是观众集体的念想让事情成真，还是郑知苏与李宝蓝太有默契，两个人真的分到了同队！郑知苏透露自己是想著挑战SeeYa风格的歌选择〈保留当时那个瞬间〉，而李宝蓝则是想著重现SeeYa那年代的氛围选择同首歌。李宝蓝聆听〈保留当时那个瞬间〉的当下，还忆起过往泣不成声。



李宝蓝见到郑知苏和自己同队就张大了嘴巴，两个人都倒抽口气、跑向对方相拥。郑知苏惊呼「可能真的是命运吧！」，和李宝蓝双双掩嘴不可置信，欣喜之情完全藏不住。



下集预告会先揭示第9位的尹恩惠之选择，三队都想要尹恩惠的低音，那尹恩惠心中的想法呢？分队完毕后就会进入各公司企划环节，不晓得会不会马上录制歌曲甚至发行歌曲？到目前为止，身为观众的你最看好哪一队呢？



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