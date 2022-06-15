《流星》金永大：「也曾為僅1％的收視率煩惱…」出差海外親自見證高人氣！

演員金永大與李聖經所主演的《流星》日前播畢，雖然收視率不如預期，但也帶給大家幸福美滿的結局。金永大談到自己在本次劇中的演技得到了稱讚，感到相當開心，雖然也曾煩惱過收視率不佳，但看見海外粉絲的熱情讓他不再感到煩惱，更真實感受到「孔太星」的人氣爆棚。

日前金永大與韓媒體Sports Chosun訪談中提到，《流星》播出第一集時，他曾不斷刷新並確認收視率而連覺都睡不好，一路來到第四集收視率仍然低迷不見起色，讓他真心感到心累。而《流星》自播出以來在收視率上面都一直維持在1％左右，沒有太大進展，但在OTT平台以及tvN海外頻道卻吸引許多海外觀眾們的目光，征服了日本、美洲、歐洲與大洋洲等地區。



金永大提到在《流星》播出期間曾因拍攝畫報工作而到了泰國，發現所到之處都有著百人以上在等待他，甚至路過的人也都認出他就是《流星》中的大明星孔太星，他曾一度以為是海報業者特別為他所準備的粉絲應援，甚至覺得是不是在進行隱藏攝影機的橋段，後來發現其實不然，當時讓他感覺自己似乎真的成為了劇中的大明星「孔太星」，也親自認證了《流星》在海外受歡迎的程度，讓他印象深刻。因此回國後他才漸漸放下了對收視率的關注。



《流星》描述超級巨星孔太星以及身邊處理他大小事的市場行銷經紀人團隊，他與吳韓星（李聖經飾）的愛情線也令觀眾們相當喜愛，演技方面也受到觀眾好評。金永大也提到雖然《流星》的拍攝早在3個月前就結束了，不過直到播出最終回他才真正有了實感，要揮別角色孔太星了，這也是他演出的作品中戲份較為吃重的一部，結束時讓他感觸更深刻。



由於本次演出頂級明星，對金永大來說是還沒有真實經歷過的，所以他也表示在拍攝前，曾去看一些作品例如《來自星星的你》《最佳愛情》《明星夥伴》等等，雖然努力讓自己演出大明星，不過他覺得還是有些僵硬不自然的部分，於是他轉而觀察前輩李聖經以及李正信，因為他們更有這方面的經驗，觀察他們在鏡頭後的舉手投足，讓孔太星這個角色更為立體。金永大也笑說跟前輩們變熟之後，演出時能夠更加自然。



金永大表示自己是第一次演出電視劇中的主要角色，感受到相當大的成長。以往的他總覺得自己穿著不合身的衣服，但這些曾展現冷漠、木訥、追求完美的個性，似乎都在孔太星身上一下子展現了出來。以前的他總是開心演戲，但對於自己演得好或不好，完全不知道，不過開始演戲半年後，對於演技也有了所謂的責任感，也漸漸感受到壓力。他期許自己慢慢地成長，在《流星》中也融入了自己的色彩，讓觀眾們看出他的改變。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞