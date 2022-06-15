《流星》金永大：「也曾为仅1％的收视率烦恼…」出差海外亲自见证高人气！

演员金永大与李圣经所主演的《流星》日前播毕，虽然收视率不如预期，但也带给大家幸福美满的结局。金永大谈到自己在本次剧中的演技得到了称赞，感到相当开心，虽然也曾烦恼过收视率不佳，但看见海外粉丝的热情让他不再感到烦恼，更真实感受到「孔太星」的人气爆棚。

日前金永大与韩媒体Sports Chosun访谈中提到，《流星》播出第一集时，他曾不断刷新并确认收视率而连觉都睡不好，一路来到第四集收视率仍然低迷不见起色，让他真心感到心累。而《流星》自播出以来在收视率上面都一直维持在1％左右，没有太大进展，但在OTT平台以及tvN海外频道却吸引许多海外观众们的目光，征服了日本、美洲、欧洲与大洋洲等地区。



金永大提到在《流星》播出期间曾因拍摄画报工作而到了泰国，发现所到之处都有著百人以上在等待他，甚至路过的人也都认出他就是《流星》中的大明星孔太星，他曾一度以为是海报业者特别为他所准备的粉丝应援，甚至觉得是不是在进行隐藏摄影机的桥段，后来发现其实不然，当时让他感觉自己似乎真的成为了剧中的大明星「孔太星」，也亲自认证了《流星》在海外受欢迎的程度，让他印象深刻。因此回国后他才渐渐放下了对收视率的关注。



《流星》描述超级巨星孔太星以及身边处理他大小事的市场行销经纪人团队，他与吴韩星（李圣经饰）的爱情线也令观众们相当喜爱，演技方面也受到观众好评。金永大也提到虽然《流星》的拍摄早在3个月前就结束了，不过直到播出最终回他才真正有了实感，要挥别角色孔太星了，这也是他演出的作品中戏份较为吃重的一部，结束时让他感触更深刻。



由於本次演出顶级明星，对金永大来说是还没有真实经历过的，所以他也表示在拍摄前，曾去看一些作品例如《来自星星的你》《最佳爱情》《明星伙伴》等等，虽然努力让自己演出大明星，不过他觉得还是有些僵硬不自然的部分，於是他转而观察前辈李圣经以及李正信，因为他们更有这方面的经验，观察他们在镜头后的举手投足，让孔太星这个角色更为立体。金永大也笑说跟前辈们变熟之后，演出时能够更加自然。



金永大表示自己是第一次演出电视剧中的主要角色，感受到相当大的成长。以往的他总觉得自己穿著不合身的衣服，但这些曾展现冷漠、木讷、追求完美的个性，似乎都在孔太星身上一下子展现了出来。以前的他总是开心演戏，但对於自己演得好或不好，完全不知道，不过开始演戏半年后，对於演技也有了所谓的责任感，也渐渐感受到压力。他期许自己慢慢地成长，在《流星》中也融入了自己的色彩，让观众们看出他的改变。



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