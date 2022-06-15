BTS防彈少年團直播公開暫停團體活動！成員們將各自solo，隊長RM坦言遇瓶頸：「團體失去了方向」

RM：「想休息的話好像變成了罪人」、「我們是一體的」、「只想跟BTS長長久久地在一起」這場直播真的太好哭了啦！TAT

紅遍全球的人氣男團 BTS 防彈少年團 在昨晚直播的「真防彈聚餐」影片中，宣佈了將中斷團體活動，成員們將集中在個人活動上，這段「單飛不解散」的發言，也讓ARMY粉絲們有了非常多的感觸。

聊到最後，隊長 RM 也話說到哽咽，直播中間他說到整個偶像界的體制並沒有給人足夠的時間成熟，大家經常因為忙著消化行程，無法顧及個人的成長。成員們也表示認同，紛紛流下了眼淚。SUGA也表示自己漸漸失去創作的靈感，無法像過去一樣從中感受到曾有的樂趣。



9年來因為宿舍生活大家都生活在一起，真的是比家人還要像家人了！搬出宿舍後，大家也會展開個人的 solo 活動，也透露了會從 J-hope 開始，J-hope 也表示隊友之間談了很多，即使是稍微分開一下子，未來才知道如何再次重組，希望大家不要想得太負面。

RM 期間提到開始做音樂成為 BTS，是想向世界傳達想說的訊息，但在推出《ON》之後，團體感覺不一樣了，也拿疫情當藉口，之後《Dynamite》大爆發，而推出《Butter》和《Permission to Dance》時，已經不清楚我們現在到底是怎麼樣的團體了，過去用歌詞來傳遞生活意義的這些感覺，慢慢消失不見，缺少了寄託。」

成員們因為疲倦有感而發對粉絲們說了很多話，現在停下團體的腳步各自沉澱這件事情，也獲得了很多支持，但還是忍不住流下難過的淚水，更感謝 BTS 是透過直播告訴大家這麼重要的消息。

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞